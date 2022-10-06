TİKA'dan Afganistan'da okula yapı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Nimruz vilayetinin Keng ilçesinde bulunan Ebu Davud Sacistani okulunun çevre duvarını inşa etti.

İlkokul, ortaokul ve liseden oluşan okulda öğrencilerinin çöl şartlarından olumsuz şekilde etkilenmemesi amacıyla TİKA Herat Ofisi tarafından çevre duvarı inşa edilerek, okul binalarının dış bakımı yapıldı.

Projenin teslim töreninde konuşan Keng ilçesi Eğitim Müdürü Şerafeddin Sami, TİKA'nın ilçedeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, böylesi yardım faaliyetlerinin, Türkiye ve Afganistan arasındaki dostluk bağını güçlendirdiğini dile getirdi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de şunları kaydetti:

"Büyükşehir merkezlerinin yanında diğer vilayet ve ilçeler kalkınma alanında daha çok desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bugün bunun için bölgenin iklim şartlarından dolayı önemli bir projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İmkanlar çerçevesinde bundan sonraki süreçte de kırsal bölgelerde daha çok proje ile faaliyet yapma arzusundayız."