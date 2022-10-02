TİKA'dan Cezayir'de engelli rehabilitasyon merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de bir engelli rehabilitasyon merkezine, ekipman, tefriş ve sarf malzemesi desteğinde bulundu.

Başkent Cezayir'in Şeraga bölgesinde bulunan Zanaat ve Umut Engelli Rehabilitasyon Merkezinin eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte TİKA Cezayir Koordinatörlüğünce tüm ihtiyaçları karşılandı.

Kaybolmaya yüz tutan çeşitli zanaat ve el işlerinin yapıldığı rehabilitasyon merkezinde çok sayıda engelli öğrenci eğitim görürken, öğrenciler topluma katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezde düzenlenen malzeme ve ekipman teslim törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan katıldı.

Büyükelçi Göktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle böyle bir etkinliğe öncülük ettiği için TİKA'ya teşekkür ediyorum. Engelli genç kardeşlerimizin yanında olmak ve böyle güzel bir merkezle karşılaşmaktan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Engelli gençlerin ailelerinin bir araya gelerek bu merkezi kurduklarını belirten Göktaş,şöyle devam etti:

"Bu çocukların bir şeyler üreterek mutlu olduklarını gördük. Hem bir şeyler üretiyorlar hem de satışını yapıyorlar. Malzeme konusunda da çok fazla eksikleri varmış. TİKA'nın bu konudaki desteğinin faydalı olduğunu gördük, onlar da çok memnun oldular. Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir ortamda olmak bizi gururlandırıyor. Hem aileler motive oldu hem de çocuklar." ifadelerini kullandı.

Göktaş, öğrencilerin el becerilerinin de çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'den çeşitli konularda tecrübelerin aktarılmasında da destek olacaklarını kaydetti.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise Cezayir'de ve böyle bir projeye katılmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek, "TİKA 30 yıldır dünyanın her kıtasında sağlık, tarım, meslek edindirme, eğitim ve değişik sektörlerde faaliyet yürüten bir kurum. Bu kapsamda bu engelli merkezine ekipman desteği sağlamak çok önemli. Çünkü bu insanların bir şekilde toplum içinde yer edinmeleri, topluma kazandırılmaları anlam kazanıyor." dedi.

Nurdun, TİKA olarak böylesi anlamlı bir projeye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirterek, bu yöndeki desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Zanaat ve Umut Engelli Rehabilitasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Linda Dıraa da "Bu destek tam yerinde ve zamanında gelen bir destek olmuştur. Çünkü bu destek, özel çocuklarımızın motivasyonunu artıracak ve onları cesaretlendirecektir." diye konuştu.

Dıraa, bu merkezde kaybolmaya yüz tutan, deri işlemeciliği, mozaik, resim, geleneksel sabun üreticiliği ve özellikle de Osmanlıdan kalan hasır masa ve sandalye yapımını öğrettiklerini belirterek, "TİKA'ya çok teşekkür ederim, çünkü bu yaptıkları destekle hem bizleri hem de özel öğrencilerimizi çok mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.