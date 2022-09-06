TİKA'dan Afgan kadınların meslek hayatına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın batısında faaliyet gösteren Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezi binasının tadilatını yaptı.

Herat İl Sosyal ve Çalışma Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik terzilik, kuaförlük, aşçılık, el sanatları, hat, tezhip, çömlekçilik ve dikiş-nakış gibi meslek kazandırma, dil eğitimi ve bilgisayar kursları ile hizmet veren merkezin fiziki şartları iyileştirildi, binanın çevre düzenlenmesi yapıldı ve bahçesinde kadın el sanatları satış merkezi kuruldu.

Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezi'nin açılış törenine Taliban yönetiminin Herat Valisi Nur Ahmad İslamcar, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, Türkiye'nin Herat Başkonsolos Yardımcısı Murat Erköl, Herat İl Sosyal ve Çalışma Müdürü Ebu Muhammed Mensur, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, Afgan-Türk Maarif Okul Herat Erkek Lisesi Müdürü İnal Çelikçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Herat Valisi İslamcar, Afganistan ile Türkiye arasında geçmiş yıllara dayan güçlü bağlar olduğuna işaret etti. Bu bağların tarihi ve dini kaynakları olduğuna değinen İslamcar, bundan sonra da bu iki dost ve kardeş ülkelerin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini arzu ettiğini belirtti.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Öztürk de TİKA'nın 62 ülkede faaliyet gösterdiğini ve TİKA'nın her ülkede bir ofisi olduğunu ancak sadece Afganistan'da Kabil, Mezar-i Şerif ve Herat olmak üzere 3 ofisle faaliyet gösterdiğini, bunun da Afganistan'a verilen önemin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Öztürk, bundan sonraki süreçte de bu ofislerin proje ile faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı.

TİKA Herat Koordinatörü Deniz de Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezi'nde 100'e yakın kadının istihdam edilmesine, mesleki eğitim almasına ve çocuklarının da eğitim görmesine olanak sağlanacağını belirtti.

Ayrıca merkez bahçesinde kurulan satış alanında kadınların ürettikleri ürünleri satabileceklerini ifade eden Deniz, böylece TİKA Herat ofisi tarafından yenilenen merkezin Heratlı kadınlar için hem ekonomik hem sosyal yönden fırsatlar oluşturmasını hedeflendiklerini kaydetti.