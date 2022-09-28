TİKA'dan Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği

28.09.2022 15:00
TİKA'dan Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği sağladı.

Sendikadaki toplantı salonunun TİKA'nın sağladığı ekipman desteğiyle açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Editörler Sendikası Başkanı Joseph Kuseyfi, Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ve sendika üyesi birçok gazeteci katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, TİKA'nın 2010'dan beri Lübnan'da aktif şekilde çalıştığını hatırlattı.

Ulusoy, "(TİKA) Bugüne kadar ülkede 120'den fazla projeyi hayata geçirdi. Bu sendika başta olmak üzere Lübnan medyasına elimizden geldiği kadarıyla destekler sunmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle medya mensuplarına bir nebze de olsa daha verimli çalışmalar ortaya koymaları için böylesi bir destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lübnan hükümeti ve halkına yardım faaliyetlerini yoğunlaştırmak istediğini vurgulayan Ulusoy, "Özellikle kritik bir süreçten geçen Lübnan'a yönelik yardımlarımız arttı." dedi.

TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da sendikaya yönelik desteğin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"2000'den fazla medya mensubunun kayıtlı olduğu sendikada mevcut toplantı salonunun bir eğitim salonu olarak da kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan ekipman desteği TİKA tarafından sağlandı. Medya mensuplarına redaksiyon, haber yazma, raporlama gibi birçok meslek içi eğitimin verileceği salonun kurulumu için bilgisayar, interaktif akıllı tahta, yazıcı, ses sistemi gibi çeşitli ekipman temin edildi."

Editörler Sendikası Başkanı Joseph Kuseyfi, desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti. Kuseyfi, "TİKA'nın Lübnan'da gösterdiği performans, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacaktır." dedi.

Kuseyfi teşekkür amacıyla Ulusoy ve Aydın'a sendikaları adına plaket takdim etti.

Program, sendika üyesi gazetecilerin, Türkiye'nin bölgesel konumu ve yaşanan son gelişmeler hakkında Ulusoy'a soruları ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Lübnan Editörler Sendikasına teknik ekipman desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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