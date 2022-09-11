TİKA Kamerun'da bal üreten kooperatife destek sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA Kamerun'da bal üreten kooperatife destek sağladı

11.09.2022 14:46
TİKA Kamerun'da bal üreten kooperatife destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Soa ilçesinde arıcılık ile uğraşan kooperatife ekipman desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Soa ilçesinde arıcılık ile uğraşan kooperatife ekipman desteği sağlandı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 üyeye sahip FEMADS kooperatifine kovan, koruyucu kıyafet ve körük gibi arıcılık malzemeleri hibe edildiğini aktardı.

Proje ile bal üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirten Özden, Kamerun'da üreticiler için önemli bir gider kalemi olan ambalajlama için gerekli kaynağın da sağlandığı bilgisini paylaştı.

Özden, Kamerun'da üretimi teşvik eden ve istihdam sağlayan projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ekipmanların teslimi için yapılan törende konuşan Kooperatif Başkanı Pauline Ngono ise hibe edilen ekipman ile üretimlerini artırdıklarını, ayrıca yeni üyeler ile artık daha fazla kadının gelir sahibi olduğunu belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kamerun'da bulunan TİKA gönüllüleri kooperatif yetkililerinden üretim süreci hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Dünya Kupası Kamerun'da Dünya Kupası Kamerun'da Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Kamerun'da bal üreten kooperatife destek sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:08 Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 15:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA Kamerun'da bal üreten kooperatife destek sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement