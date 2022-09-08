Kamerun'da TİKA geleneksel kano üretimine destek sağladı - Son Dakika
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Kamerun'da TİKA geleneksel kano üretimine destek sağladı

08.09.2022 15:26
Kamerun'da TİKA geleneksel kano üretimine destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Kribi şehrinde kano üreten kooperatife ekipman desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Kribi şehrinde kano üreten kooperatife ekipman desteği sağlandı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerun'un güneybatı bölgesinde yer alan Kribi şehrinde geçimini kano üretimiyle sağlayan ve balıkçılık faaliyetleriyle uğraşan kooperatife kano üretiminde kullanılan araç-gereç ve ekipman hibe edildiğini belirtti.

Projeyle kano üretim sürecinin 2 haftadan bir haftaya düşürülerek etkinlik ve verimliliğin artırılacağını dile getiren Özden, her yıl meslek sahibi olacak gençlerin sayısının da 120'yi aşmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, hibe ekipmanlarla artarak devam eden üretim faaliyetlerine "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kamerun'da bulunan gönüllü gençler de katıldı.

Kamerun'da balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra turizm ve ulaşım amacıyla da yaygın olarak kullanılan kanoların üretim süreci hakkında bilgi alan TİKA gönüllüleri, pratik uygulama eğitimlerine katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkçılık, Tragger, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da TİKA geleneksel kano üretimine destek sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kamerun'da TİKA geleneksel kano üretimine destek sağladı - Son Dakika
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