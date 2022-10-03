TİKA'dan Kuzey Makedonya Devlet Arşivlerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya Devlet Arşivleri Osmanlı Dönemi Arşiv Bölümü Kurulumu Onarım, Mobilya ile Teknik Donanım Projesi'nin tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Kuzey Makedonya Devlet Arşivleri Müdürü Emil Krsteski'nin yanı sıra TİKA yetkilileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 500 yıl bu coğrafyada bir yaşam tarzı geliştirdiğini ve o dönemden bugüne kadar yaklaşık 16 binden fazla somut ve soyut kültürel mirasın inşa edildiğini söyledi.

İki ülkenin ortak tarihine birlikte sahip çıktıklarını dile getiren Çevik, "İlk defa kurulan bir Osmanlı dönemi arşiv ünitesinin tadilatını ve donanımını, kapasitesinin geliştirilmesini gerçekleştirerek biz geleceğe bundan sonra ışık tutmaya başlayacağız." dedi.

Osmanlı arşivlerinin, o dönemin evraklarının, sicil ve defterlerinin gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması ve kullanıcılara sunulması için yaklaşık 18 yıldır bu çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Çevik, bu ünitenin kurulmasıyla da daha aktif bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Söz konusu çalışmaları üç aşamada hayata geçirdiklerini belirten Çevik, şöyle devam etti:

"Birinci aşamada taraflar arasında yapılan görüşmelerde hangi kurum, hangi kuruluş tarafından yürütüldüğünü ve ne şekilde yapıldığını uzmanlar çerçevesinde bir değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra Türk uzmanlar proje ülkesine gelerek tıpkı geçmişte burada olduğu gibi muhataplarıyla istişare ederek çalışma alanlarını ve eylem planlarını belirliyorlar. Ondan sonra da ihtiyaç duyulan ekipman ve donanımların, gerek okuma açısında gerekse sayım açısından, ihtiyaç duyulan makinaların, ekipmanların temini noktasında bir çalışma başlatıyoruz. Ondan sonra da bu sayım çalışmaları, görüntü alma çalışmaları başlıyor. Her şeyden önemlisi, elde ettiğimiz bu arşivlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında da tedbirler alınıyor ve bu görüntüler dijital ortama aktarılıyor. Öyle zannediyorum ki bugüne kadar 150 binden fazla bir görüntü elde edildi. 30-40 binden fazla doküman incelendi Kuzey Makedonya'da."

Kuzey Makedonya Devlet Arşivleri Müdürü Krsteski de söz konusu kurumun başına atanmasından itibaren Osmanlı dönemine ait bir ünite açacaklarını vadettiğini söyledi.

Krsteski, "Bu da TİKA'nın bağışta bulunduğu ekipmanla bugün gerçekleşiyor. TİKA ile mükemmel ilişkilere ve iyi iş birliğine sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkiler genel anlamda çok yüksek dostluk seviyesinde bulunuyor. Profesyonel iş birliğinin, karşılıklı uzman değişimi ve özellikle Osmanlı dönemi ile daha yakın tarihten olan belgelerin dijitalleşmesi noktasında iş birliğin ileride de devam etmesini umuyorum." diye konuştu.

Destek kapsamında; kurumsal arşiv verileri merkezi depolama aygıtı ve harici diskleri, dizüstü ve masaüstü çalışma bilgisayarları, arşivleme çalışmalarında kullanılan ve Kuzey Makedonya kamu kuruluşlarında tek olan profesyonel belge ve mikrofilm tarayıcı cihazı ve gerekli çalışma bilgisayar ünitesi, arşiv kitap tarayıcısı ve baskı plotter cihazı temini ile kurulumu gerçekleştirildi.