TİKA'nın koordinasyonundaki 2022 Tecrübe Paylaşım Programı'nı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları , Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Gençlik Vakfı destekliyor.

Kordalı, "Bugün çocuk evlerini ziyaret ettik ve oradaki kardeşlerimizle birtakım etkinlikler gerçekleştirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 13 arkadaş buradayız. İlk kez Saraybosna'ya geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek, TİKA'nın '2022 Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan öğrencileri ağırlıyor - Son Dakika

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