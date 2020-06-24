Türk işçiler, özel uçakla Malta'ya çalışmaya gitti - Son Dakika

Türk işçiler, özel uçakla Malta'ya çalışmaya gitti

Özmen Holding bünyesinde Malta'daki projelerde çalışacak 86 işçi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk bayraklarıyla uğurlandı.

Özmen Holding bünyesinde Malta'daki projelerde çalışacak 86 işçi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk bayraklarıyla uğurlandı.

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Malta'da, Sis Enerji Üretim AŞ ve System İnşaat adına yol ve alt yapı, otel, konut, çarşı inşaatı ile yüzme havuzu projesinde çalışacak Türk işçiler, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet işlemlerini tamamlayan yolcuların ellerindeki Türk bayrakları dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan işçiler, pasaport kontrolünün ardından THY'den kiralanan uçağa yönlendirildi.

"İki hafta karantinada kalacaklar"

Uğurlamaya katılan Özmen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özmen, yurt dışında müteahhitlik yaptıklarını, Malta'da alt yapı yol işleri, yüzme havuzu, çarşı ve konut projesi yürüttüklerini belirtti.

Malta devletinin sağlık ve çalışma bakanlıklarından özel izinlerle 86 işçiyi buraya gönderdiklerini dile getiren Özmen, "İşçilerin tamamına Türkiye'de PCR (Kovid-19) testleri yapıldı. Hepsi de negatif çıktı. Bu arkadaşlarımız iki hafta orada karantinada kalacaklar ve ardından çalışmaya başlayacaklar. İşçilerin tamamının çalışma ve oturma izinleri hazır. Ülkemiz için döviz kazandırmaya gidiyoruz." diye konuştu.

"Tedbir alarak işlerimizi devam ettirdik"

Özmen, işçilere yönelik havalimanında uğurlama töreni düzenlediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde yurt dışına giden herkes bir anlam akıncı aslında. Bayrağımızı temsil ediyor. O yüzden arkadaşlarımıza birer bayrak hediye ederek, Malta'ya gönderiyoruz. Malta devletine önemli alt yapı ve projeler yapıyoruz. Onun için özel izinlerle işçilerimizi gönderiyoruz. Malta Sağlık Bakanlığının bu arkadaşlarımızın gidebilmesi için çok büyük desteği var. Malta Çalışma Bakanlığının ve orada iş yaptığımız idarelerin büyük desteği ve özel izinleriyle bu arkadaşlarımızı gönderebiliyoruz. Bugün normal şartlarda herhangi bir kişinin gidebilmesi mümkün değil. Ayrıca THY'ye teşekkür ediyoruz. Onlardan büyük destek gördük. Biz onlardan bir uçak kiraladık. Şimdi charter seferiyle gönderiyoruz. Bizim sadece listede izinli, ismi olan personellerimiz gidiyor. Başka kimse yok uçakta.

Pandemi süreci dünyada her şeyi etkiledi. Normal olarak Malta'daki bizim işleri de etkiledi. Ama biz tedbir alma konusunda biraz daha erken davrandık. Orada şu anda 300'e yakın çalışanımız var. Gidenlerle beraber yaklaşık 400 kişi olacak. Hiçbirinde pozitif vaka yaşanmadı. Birçok ülkenin firmaları işlerini durdurdu. Biz tedbirler alarak işlerimizin tamamını devam ettirdik. Bu yüzden izinleri alarak, arkadaşlara ihtiyacımız olduğunu belirttik. Şimdi aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan, oradaki arkadaşlarımızla işlerimizi durdurmadan devam ediyoruz."

"Firmalarımızın en büyük çıkış yolu yurt dışına açılmaktır"

Erkan Özmen, yaklaşık 25 yıldan bu yana Libya'da da işler yaptıklarını, Türkiye'nin büyük gayretleri neticesinde bu ülkede akan kanın duracağına inandıklarını belirtti.

Libya'da çocukların okula gidememesinin çok büyük bir acı olduğunu ifade eden Özmen, şunları söyledi:

"İnşallah Libya'da birbirlerini öldüren kardeşlerimizin kanının akması duracak. Ondan sonra bize ihtiyaç olursa biz yine gider elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim yurt dışında sürekli müteahhitlik ve iş yapan belki yaklaşık 100 şirketimiz var ama Türkiye'de 400 bin inşaat şirketi var. Neredeyse 10 binde biri yurt dışında iş yapıyor. Büyük bir dünya var dışarıda. Türk müteahhitlerini dünyaya davet ediyoruz. Gelsinler, oralarda iş yapabilirler. Bizimle Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da hiçbir ülke firması rekabet edemez. Firmalarımızın en büyük çıkış yolu yurt dışına açılmaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:44 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk işçiler, özel uçakla Malta'ya çalışmaya gitti - Son Dakika

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