Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi
27 dakika önce
yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
yaptığı açıklamada, "Fransa
Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
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