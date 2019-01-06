Son Dakika Haberleri: Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi

Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi

33 dakika önce

yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi, System.String[]
yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tribünlerden detaylar

Taraftarlardan detaylar

Başkan Soylu'nun açıklamaları

Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Fransa, Spor
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