Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada - Son Dakika
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Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada

07.06.2022 10:14

Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada Otolmobilin ön kaputuna oturup ayaklarıyla yolda kalan aracı ittilerBURSA Bursa'da yolda kalan araç daha önce görülmemiş bir yöntemle kurtarıldı.

Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada

Otolmobilin ön kaputuna oturup ayaklarıyla yolda kalan aracı ittiler

BURSA Bursa'da yolda kalan araç daha önce görülmemiş bir yöntemle kurtarıldı. Motor kaputunun üzerine oturup ayaklarıyla önceki aracı iten iki genci görenler o anları kameraya aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Arıza yapıp yol ortasında kalan aracı kurtarmak için bir grup gencin kendilerince bulduğu ilginç yöntem kameralara yansıdı. Arkadaki aracın motor kaputu üzerine oturan iki genç ayaklarını uzatıp öndeki arıza yapan otomobile dayadılar. Gençlerin işaret vermesi üzerine arkadaki araç hareket edip öndeki aracı itmeye başladı. Gençlerin ölüm tehlikesini göze alıp izledikleri yöntem vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada - Son Dakika

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