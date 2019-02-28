Türk İşi Dondurma" 15 Mart'ta İzleyiciyle Buluşacak

Şebnem Bozoklu, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı "Türk İşi Dondurma" filmi 15 Mart'ta vizyona girecek.

Şebnem Bozoklu, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı "Türk İşi Dondurma" filmi 15 Mart'ta vizyona girecek.



Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan, tek istekleri memleketlerine dönmek olan biri dondurmacı diğeri deveci iki Türk'ün yaşadığı mücadeleyi anlatan filmin afişi yayınlandı.



Filmin afişi, tasarımcı Emre Erdem ile 70x100 ekibi tarafından tasarlandı.



Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu üstlendi.



Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon da yer alıyor.



Bu arada, filmin daha önce "Turkish-i Dondurma" şeklinde duyurulan ismi, yeni afişte "Türk İşi Dondurma" olarak yer aldı.

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