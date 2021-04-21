Türk işi 'Kurtarıcı' görenleri güldürdü - Son Dakika

Bursa'da bir vatandaşın, bozulan aracını çekme yöntemi görenleri şaşırttı. Hareket halindeki başka bir aracın kaputuna oturan sürücü, bozulan aracını ayaklarıyla iteledi.

Görüntüler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde kameralara yansıdı. Bir vatandaş, bozulan aracı için başka bir arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının hareket halindeki aracının kaputuna oturan sürücü, ayaklarıyla bozulan aracını iteleyerek hareket ettirdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken görenleri güldürdü. - BURSA