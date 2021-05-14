Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor

Yüksek teknolojili ısıl işlem sektöründe faaliyet gösteren 3 büyük Türk firması, salgın koşullarına rağmen birleşerek yeni yatırımlarla Alpha Metalurji markasını ortaya çıkardı.

Alpha Metalurji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayisi, beyaz eşya, havacılık sanayisi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma ilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemelerin üretim süreçlerinde en çok ihtiyaç duyduğu ısıl işlem sektöründe de global bir marka doğdu.

İkisi 45, diğeri ise yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Alper, İnsa ve Tamçelik ısıl işlem firmaları, salgının yol açtığı küresel olumsuzluklara rağmen birleşerek, Alpha Metalurji markasını yarattı.

Birleşmeyle, sektörün lideri olan Alpha, Türkiye'nin global projelerine destek vermenin yanı sıra dünya ısıl işlem pazarında söz sahibi olacak ve Türkiye için stratejik önemi olan savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler sunacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD) ve Alpha Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz, bugün itibarıyla 165 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan sektörün, yıllık avro bazında yüzde 3 civarında büyüdüğünü bildirdi.

Yavuz, "13,5 milyar dolarlık dünya ticari ısıl işlem pazarında Türkiye'nin payı yüzde 2 civarında. Dünyada sektör küçülürken, bizde büyüdü. Salgın nedeniyle Avrupa'da tedarik zincirinde sorun yaşayanlar bize yöneldi. Birleşme sonrası, sektörün 5 katı oranında, yaklaşık yüzde 15 büyüyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 200 çalışan ve 8 ayrı tesisle Türkiye'nin en büyük ticari ısıl işlemi şirketi olduklarını aktaran Yavuz, hedeflerinin; "tüm dünyada hızla büyüyen sektörde yeni bir dünya markası yaratmak" olduğunu vurguladı.

"Birleşme sonrası kapasitemiz pazarın yüzde 15'ine liderlik edecek"

Koray Yavuz, birleşme sonrası, Türkiye pazarının yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Potansiyelini birleştiren 3 Türk markası, hem yurtiçinde hem de yurt dışında büyük projelerin ısıl işlem ihtiyaçlarına yüksek teknolojili tedarik yöntemleriyle karşılık verecek. Otomotiv, havacılık ve beyaz eşya alanında Bosch, Ford, Valeo, Beretta, Iveco, Baykar, TUSAŞ (TAI), TUSAŞ MOTOR (TEI), Roketsan gibi dünya devlerine hizmet veriyoruz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunuyoruz. Tüm milli projelerin tasarım, geliştirme ve seri üretim aşamalarında yer almak istiyoruz."

Yavuz, Türkiye ısıl işlem sektöründe çok uluslu markaların payına dikkati çekerek, "3 ayrı Türk firmasının ortak sinerjisiyle kurulan Alpha'nın büyüklüğü ve teknolojisiyle oluşturduğu yeni kapasite; Türkiye'nin ihracat lideri sektörlerine sağlayacağı destekle bu alandaki artışa da katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla bazı üniversiteler ve milli projelerle ortaklaşa çalışma yürüttüklerini kaydeden Yavuz, Ar-Ge çalışmalarını, 2022 de kuracakları Ar-Ge merkezinde artırarak devam ettireceklerini bildirdi.

"Yeni yatırımlar istihdamı yüzde 30 artıracak"

Alpha Metalurji İş Geliştirme Direktörü Utku İnan ise halihazırda İstanbul, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan 8 farklı tesiste, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

TAYSAD ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 15 bin metrekarelik yeni alanların devreye girmesiyle kapasitelerini artıracaklarını kaydeden İnan, "Tüm tesislerimiz ve yeni planlanan yatırımlarımız için gerekli olan uluslararası yeterliliklerin hepsini tamamladık ve belgelerimizi aldık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçler için stratejik büyüme planlarımızı çalışıyoruz. Yeni yatırımların devreye girmesiyle, istihdam anlamında da yüzde 30 civarında bir artış sağlayarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağız." dedi.