Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor - Son Dakika

Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor

14.05.2021 15:13
Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor, System.String[]

Yüksek teknolojili ısıl işlem sektöründe faaliyet gösteren 3 büyük Türk firması, salgın koşullarına rağmen birleşerek yeni yatırımlarla Alpha Metalurji markasını ortaya çıkardı.

Yüksek teknolojili ısıl işlem sektöründe faaliyet gösteren 3 büyük Türk firması, salgın koşullarına rağmen birleşerek yeni yatırımlarla Alpha Metalurji markasını ortaya çıkardı.

Alpha Metalurji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayisi, beyaz eşya, havacılık sanayisi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma ilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemelerin üretim süreçlerinde en çok ihtiyaç duyduğu ısıl işlem sektöründe de global bir marka doğdu.

İkisi 45, diğeri ise yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Alper, İnsa ve Tamçelik ısıl işlem firmaları, salgının yol açtığı küresel olumsuzluklara rağmen birleşerek, Alpha Metalurji markasını yarattı.

Birleşmeyle, sektörün lideri olan Alpha, Türkiye'nin global projelerine destek vermenin yanı sıra dünya ısıl işlem pazarında söz sahibi olacak ve Türkiye için stratejik önemi olan savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler sunacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD) ve Alpha Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz, bugün itibarıyla 165 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan sektörün, yıllık avro bazında yüzde 3 civarında büyüdüğünü bildirdi.

Yavuz, "13,5 milyar dolarlık dünya ticari ısıl işlem pazarında Türkiye'nin payı yüzde 2 civarında. Dünyada sektör küçülürken, bizde büyüdü. Salgın nedeniyle Avrupa'da tedarik zincirinde sorun yaşayanlar bize yöneldi. Birleşme sonrası, sektörün 5 katı oranında, yaklaşık yüzde 15 büyüyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 200 çalışan ve 8 ayrı tesisle Türkiye'nin en büyük ticari ısıl işlemi şirketi olduklarını aktaran Yavuz, hedeflerinin; "tüm dünyada hızla büyüyen sektörde yeni bir dünya markası yaratmak" olduğunu vurguladı.

"Birleşme sonrası kapasitemiz pazarın yüzde 15'ine liderlik edecek"

Koray Yavuz, birleşme sonrası, Türkiye pazarının yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Potansiyelini birleştiren 3 Türk markası, hem yurtiçinde hem de yurt dışında büyük projelerin ısıl işlem ihtiyaçlarına yüksek teknolojili tedarik yöntemleriyle karşılık verecek. Otomotiv, havacılık ve beyaz eşya alanında Bosch, Ford, Valeo, Beretta, Iveco, Baykar, TUSAŞ (TAI), TUSAŞ MOTOR (TEI), Roketsan gibi dünya devlerine hizmet veriyoruz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunuyoruz. Tüm milli projelerin tasarım, geliştirme ve seri üretim aşamalarında yer almak istiyoruz."

Yavuz, Türkiye ısıl işlem sektöründe çok uluslu markaların payına dikkati çekerek, "3 ayrı Türk firmasının ortak sinerjisiyle kurulan Alpha'nın büyüklüğü ve teknolojisiyle oluşturduğu yeni kapasite; Türkiye'nin ihracat lideri sektörlerine sağlayacağı destekle bu alandaki artışa da katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla bazı üniversiteler ve milli projelerle ortaklaşa çalışma yürüttüklerini kaydeden Yavuz, Ar-Ge çalışmalarını, 2022 de kuracakları Ar-Ge merkezinde artırarak devam ettireceklerini bildirdi.

"Yeni yatırımlar istihdamı yüzde 30 artıracak"

Alpha Metalurji İş Geliştirme Direktörü Utku İnan ise halihazırda İstanbul, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan 8 farklı tesiste, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

TAYSAD ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 15 bin metrekarelik yeni alanların devreye girmesiyle kapasitelerini artıracaklarını kaydeden İnan, "Tüm tesislerimiz ve yeni planlanan yatırımlarımız için gerekli olan uluslararası yeterliliklerin hepsini tamamladık ve belgelerimizi aldık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçler için stratejik büyüme planlarımızı çalışıyoruz. Yeni yatırımların devreye girmesiyle, istihdam anlamında da yüzde 30 civarında bir artış sağlayarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağız." dedi.

Havacılık, Türkiye, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Son Dakika Haberleri
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:42 İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
14:54 Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı
14:34 Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!
14:25 Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
Avusturya Başbakanı Kurz, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi Avusturya Başbakanı Kurz, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi         
15:50
Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı         
15:46
Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video         
15:30
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 15:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ısıl işlem firmaları birleşerek dünyaya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement