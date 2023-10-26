Türk işinsanı, İzmir'in dijital parası İzmir Token'e 15 milyon TL yatırım yaptı

Türk işinsanı, İzmir'in dijital parasının muazzam bir değerlemeye ulaşacağını düşündüğünü söyleyerek başka yatırımcıları da davet etti. İzmir Token, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de satışa çıkarılacak.

CITY — Kripto ekosisteminin yakından tanıdığı fan token konseptine yeni bir soluk getiren ve dünyanın ilk şehir token'ı olma özelliği taşıyan kripto para birimi İzmir Token, birinci faz yatırımını işinsanı Sedat Ocakcı'dan aldı. Metayıldız ve TPR Bilişim markalarıyla drone, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robotik gibi yükselen teknolojilerde üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürüten İzmir merkezli Ocakcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, İzmir Token projesine 15 milyon TL yatırım yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sedat Ocakcı, "Kripto ekosistemi bugüne dek pek çok inovasyona ev sahipliği yaptı. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan şehir token'ı konseptinin Türkiye'nin incisi İzmir'den çıkması ise bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecanımızı ve projenin potansiyeline ilişkin inancımızı 15 milyon TL'lik yatırımımızla ortaya koyduk" dedi.

Girişimciliğinin yanı sıra yatırımcı kimliğinin de bulunduğunu söyleyen Türk işinsanı, "İzmir Token ile çok kârlı bir yatırıma imza attığımı düşünüyorum. Muazzam bir değerlemeye ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden hem yatırım yapmaya devam edeceğim, hem de etrafımdaki yerli ve yabancı büyük yatırımcılara bu projeyi bizzat tanıtacağım" açıklamasını yaptı.

İzmir hayatının dijital para birimi olacak

İzmirli bir girişimci ve dijital iletişim danışmanı olan Barış Turgut'un girişimiyle, Batufi Soft tarafından ERC-20 blokzinciri ağında üretilen İzmir Token, Türkiye'nin Ege kıyısındaki metropol kenti İzmir'deki sosyal yaşamın dijital para birimi olması amacıyla geliştirildi. Barış Turgut, "İzmir'in diğer tüm güzeliklerinin yanı sıra, inovasyona açık doğası, dünyanın ilk şehir token'ını İzmir'de geliştirmek için bize ilham verdi. İzmir'in tokenizasyonuyla, şehri yazılım, blokzinciri, kripto gibi yüksek teknolojilerle daha fazla tanıştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin drone ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerdeki vizyonunu dünyaya tanıtma görevi üstlenen Ocakcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'nın projemize yönelik ilgisi bizi motive ediyor. Birinci faz yatırımı, İzmir Token'ın geniş kitleler için benimsenmesini sağlamak amacıyla, pazarlama ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş gününde satışa çıkarılacak

Fan token gibi bir konsept varken şehirler için kripto para birimi üretilmemiş olmasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden Barış Turgut, "Blokzincirinin potansiyelini şehir düzlemine taşıyan ilk şehir token'ını bu eksiklikten yola çıkarak geliştirdik. İzmir sosyal hayatının dijital para birimi olacak, hem yatırımcılarına hem de İzmir şehrine katkıda bulunacağına inandığımız İzmir Token'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim'de, Türk kripto para borsası Bzetmex'te erişilebilir bir fiyattan ön satışa çıkaracağız. 1 ila 5 milyon dolar seviyesinde olmasını planladığımız İkinci ve üçüncü faz yatırımlar için halihazırda Dubai, Almanya ve Katar merkezli iş insanlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İzmir Token, kısa sürede benimsenerek kendi değerini kendisi oluşturacak ve kripto ekosisteminde küresel bir yankı uyandıracak" diye konuştu.

İzmir'i kripto şehrine dönüştürecek beş yıllık vizyon planı

Ön satışın ardından kripto para ekosisteminin dinamikleriyle fiyatı yatırımcılar tarafından arz ve talep dengesine göre belirlenecek İzmir Token, sahiplerine İzmir'de yaşayabilecekleri çeşitli ayrıcalıklar sunacak. İzmir Token'ın İzmirliler, şehirde yaşayanlar veya İzmir'i sevenler için bir aidiyet aracı olarak da konumlanacağına dikkat çeken Barış Turgut, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"İzmir Token bir yatırım aracından ziyade, bir fayda token'ı olarak geliştiriliyor. Beş yıllık vizyon planımız kapsamında ekonomik işbirlikleriyle şehre katkıda bulunmak, İzmir sosyal hayatını geliştirmek, İzmir'deki öğrenci ve mezunlara destekte bulunmak, İzmir'i dünyanın önde gelen kripto şehirlerinden birine dönüştürmek gibi hedeflerimiz var. İzmir'de başarısını kanıtladığımız pilot projemizi, ilerleyen süreçte Çeşme, Bodrum gibi turizmde marka ilçelere ve İstanbul, Roma gibi dünya şehirlerine de taşıyacağız."