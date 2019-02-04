Son Dakika Haberleri: Türk İslam Sanatları Akademisi Faaliyetlerine Başlıyor

Türk İslam Sanatları Akademisi Faaliyetlerine Başlıyor

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde ilk defa hizmet verecek Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA) faaliyetlerine başlıyor.

Türk İslam Sanatları Akademisi Faaliyetlerine Başlıyor, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde ilk defa hizmet verecek Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA) faaliyetlerine başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk İslam Sanatları Akademisi'nin, Konya'nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

TİSA'nın, Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulduğu ve gelenekli sanatları ihya edeceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ücretsiz eğitimler verileceği, eğitimler için düzenlenen seviye belirleme sınavlarının, 14-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapan 360 kişinin katılımı ile hafta sonu yapıldığı belirtildi.

Konya'nın tanınmış hocaları tarafından verilecek eğitimlerde ana branşların "musiki, hüsn-i hat, tezhip, resim ve kalem işi alt branşların ise sanat felsefesi, Osmanlı Türkçesi, divan edebiyatı ve Farsça olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:41:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk İslam Sanatları Akademisi Faaliyetlerine Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]