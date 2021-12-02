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Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı - Son Dakika

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı

02.12.2021 08:24

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın (CCHT), 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

CCHT, bu yıl, Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları son dönemlerde kuvvetlendiren kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ödüllendirdi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Madrid'deki Four Seasons otelde düzenlenen törende Türk oyuncu Cansu Dere "Bireysel Başarı" ödülünü alırken Türk tanıtım ve organizasyon şirketi Pasion Turca, Türk dizilerini İspanya'ya getiren Atresmedia grubu da ödüle layık görüldü.

Törene Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, İspanya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Departmanı Genel Direktörü Ana Esmeralda, İspanyol sanatçılardan Luz Casal ile iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, törende yaptığı konuşmada, "İki ülke arasında mevcut durumda 12,5 milyar avro olan ikili ticaret hacmini 20 milyar avroya çıkarmayı arzuluyoruz ve bunun için büyük bir potansiyel var. Türk dizileri karşılıklı olarak kültürlerimizin daha iyi tanınmasını sağlıyor ama artık iki ülke arasında ortak proje yapma vakti geldi de geçiyor." dedi.

Pasion Turca firmasını da 15 yıldır tanıdığını ve bu organizasyon şirketi sayesinde Türkiye çok sayıda İspanyol sanatçıyı dinleme fırsatı bulduğunu belirten Yavuz, oyuncu Cansu Dere'yi de başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Akçapar da 17 Kasım'da Ankara'da yapılan Türkiye-İspanya zirvesiyle ikili ilişkilerin "kapsayıcı ortaklık" olarak tanımlandığının altını çizerek mevcut mükemmel ikili ilişkilere, İspanya'da gösterilen Türk dizilerinin de sosyal anlamda büyük destek verdiğini kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından Esmeralda da "Türkiye-İspanya arasında yapılan ve olağanüstü başarılı geçen zirvenin yaklaşık bir hafta sonrasında böyle bir ödül töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye, İspanya için stratejik bir ülke ve bu ülkede finansman ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde İspanyol şirketlerin sayısı büyüyor." dedi.

Diğer yandan oyuncu Cansu Dere, ödül töreni sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu ödül tabii ki çok önemli benim için ve çok mutlu oldum. İşimi çok severek yapıyorum ve kendi ülkemin sınırları dışında da ödüllendirilmek beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin İspanya'da bu kadar büyük başarılar elde edeceğini tahmin etmediğini ama çok olumlu dönüşümler aldıklarını kaydeden Dere, "Yurt dışındaki başarılarımız, herkese dokunabilen, iyi hikayeler anlattığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yatırım Ofisinin de kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasında BBVA, Mapfre, Amadeus, Banco Sabadell, Befesa, Caixabank, Roca, Vestel, Zumosol, THY, Damat Tween gibi önemli üye şirketler bulunuyor.

Oda, Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler yürütüyor.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı

İspanya, Türkiye, Madrid, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nın 2021 yılı ödülleri dağıtıldı - Son Dakika
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