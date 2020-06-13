Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması için gece gündüz fedakarca görevlerini yerine getiren Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gücünü yasalardan, desteğini milletten alan Türk Jandarma Teşkilatının düşmana korku salmaya devam ettiğini belirten Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve korkusuz kahramanlarımızın muazzez emanetlerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm jandarma teşkilatı personelimize görevlerinde başarılar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."