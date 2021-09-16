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Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü - Son Dakika

Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü

16.09.2021 13:11

Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından 131 yıl önce Japonya'ya gönderilen ve günümüzde Türk-Japon dostluğunun temellerinin atılmasında önemli bir etken olan gemide şehit olan 527 asker için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü

TEKİRDAĞ - Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından 131 yıl önce Japonya'ya gönderilen ve günümüzde Türk-Japon dostluğunun temellerinin atılmasında önemli bir etken olan gemide şehit olan 527 asker için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

131 yıl önce Japonya'da batan Osmanlı Gemisi'nde şehit olan 527 mürettebat için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Sultan II. Abdülhamit tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda Funakura Kayalıklara çarptıktan bir süre sonra gemi battı. Meydana gelen bu feci kazada mürettebatın 527'si şehit olurken, 69'u ise o sırada bölgede bulunan Japonya halkı tarafından kurtarıldı. Sultan II. Abdülhamit tarafından Japonya'ya gönderilen ve Türk-Japon İlişkilerinin temellerinin atılmasında önemli etken olan Ertuğrul Fırkatyeni'nin dönerken batmasının üzerinden tam 131 yıl geçti. Kayalıklara çarpıp batan gemide şehit olan 527 asker için Tekirdağ'da düzenlenen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından anıta çelenk sunuldu. Programda geminin ve mürettebatın fotoğraflarının bulunduğu resim sergisi de açıldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu anma töreninde yaptığı açıklamada, "Ertuğrul Fırkateyni'nin süvarisinin Yarbay Ali Bey'in 1847'de Dedecik'te doğmuş olması, 14-15 yaşına kadar burada yaşıyor olması, 3 tane hayırlı evlat bırakması, bu hayırlı evlatlardan bir tanesinin çocuğu Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'dir. Yine bir tanesi Hasan Ali Yücel'in oğlu Can Yücel'dir. Yarbay Ali Bey'in geride bıraktıkları önemlidir. Ali Yarbay giderken bir daha geri dönmüyor. İkizleri sadece 40 günlüktü" dedi.

Konuşmalardan sonra program sona erdi.

Olay

1887'de Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu Akihito İstanbul'u da ziyaret ederek Sultan Abdülhamid'le görüşmüş ve Japon İmparatoru Meiji'nin gönderdiği Krizantem Nişanı'nı takdim etmişti. Osmanlı yönetimi, hem bu seyahate karşılık vermek, hem de iki ülke ilişkilerini üst düzeye çıkarmak için Ertuğrul Gemisi'ni Japonya'ya göndermeye karar vermişti. Japonya'daki görevi tamamladıktan sonra dönüş yolculuğunda Ertuğrul Gemisi fırtınaya mukavemet edemeyerek 16 Eylül 1890'da Kushimoto kenti açıklarında kayalara çarparak batmıştır. Heyet Başkanı Mirliva Osman Paşa'da dahil olmak üzere 527 asker ve mürettebat şehit olmuştur. 69 mürettebatı ise Japon fener işçileri ve köylüler kurtarmıştır. Japonlar, Ertuğrul kazazedelerine yakın ilgi göstererek tedavi etmişlerdir ve hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatorunun talimatıyla Hiei ve Kong isimli iki askeri gemi ile İstanbul'a gönderilmiştir. Yaşanan bu trajik kaza sonrasında Osmanlı Devleti ve Japonya İmparatorluğu birbirlerine yakınlaşmış ve Türk-Japon dostluğunun temeli atılmıştır.

Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü
Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü
Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü
Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü

Japonya, Şehit, Japon, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-Japon dostluğunun temeli Ertuğrul Fırkatyeni'nin 131. yıl dönümü - Son Dakika
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