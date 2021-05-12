Türk-Japon ilişkilerini değerlendiren Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, "Japonya ile Türkiye ilişkilerine bakıldığında iş birliği sahalarını neredeyse sınırsız görüyorum. Yapabileceklerimizin sınırı yok. Tarihe de baktığınızda bu hem Japonya'nın hem Türkiye'nin bir sorumluluğu." dedi.

Birkaç ay önce görevine başlayan Büyükelçi Güngen, Türk-Japon siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ekonomik ilişkilerin iki ülke arasındaki önemini vurgulayan Güngen, Türk-Japon hükümet ve iş çevrelerinin, karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanmasını beklediğini söyledi. Anlaşmanın büyük ölçüde sonuçlandırıldığını anlatan Güngen, STA gündemine ilişkin temaslarına başladığını ve anlaşmanın en kısa sürede nihayete erdirilmesi içi çabalayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuyu öncelikli olarak "talimatlandırdığını" kaydeden Güngen, "STA'da ele alınması gereken birkaç unsur var. Mutabakat sağlandığı noktada imzaya hazır hale gelecek." diye konuştu.

Tamamlayıcı başka anlaşmaların imzalanabileceğine de değinen Güngen, "İkili ticari hacmin artırılmasında bu anlaşma bir unsur. Doğru ortakları, yatırımcıları ve üreticileri bir araya getirebiliriz. Her iki tarafta da anlaşmanın imzalanması beklentisi var. Bunu tamamlayıcı başka anlaşmalar olabilir, sosyal güvenlik anlaşması gibi." diye konuştu.

Enerji, eğitim ve kültür

Japonya ile enerji iş birliği imkanlarında nükleer, yenilenebilir ve hidrojen alanlarının önemine işaret eden Güngen, gelecek dönemde Türkiye'nin bu alanlarda ikili iş birliğine açık olacağını belirtti.

Enerji alanında iş birlikleri gerçekleştirirken ekonomik veçhesini, getiri ve götürüsünü değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Güngen, "Japon şirket ve kamu kuruluşlarıyla yenilenebilir ve hidrojen enerjilerinin kullanılması konularında da çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Her iki ülke ve halkın oldukça derin tarih ve geniş kültüre sahip olduğuna dikkati çeken Güngen, halkların birbirlerini tanıdığı oranda birbirleriyle çalışma isteği ve gücünün artacağını vurguladı.

Güngen, "Japon halkının kültürel açıdan Türkiye'ye, Türk kültürüne, Türk tarihine olan ilgisi buradaki avantajımız. Böyle bir ilgi varken bunu karşılıksız bırakmak doğru olmaz." dedi.

İstanbul'da Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurulması projesine değinen Güngen, "Bu konuda hukuki zemin hazır. Pratik adımları da atıp bu projeyi en kısa sürede sonuçlandırmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Güngen, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ve 2024 yılının Türk-Japon ikili diplomatik ilişkilerinin başlangıcının yüzüncü yılı olduğunu anımsattı. İkili diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılı zemininden istifade etmek istediklerini kaydeden Güngen, iki ülke olarak hem Ankara'da hem Tokyo'da çalışmalar yapılacağını söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliği sahalarını "neredeyse sınırsız" gördüğünü vurgulayan Güngen, şöyle devam etti:

"Tarihe dayanan dostluk ilişkisi var. Japonya ile Türkiye ilişkilerine bakıldığında iş birliği sahalarını neredeyse sınırsız görüyorum. Yapabileceklerimizin sınırı yok. Japonya'ya karşı güçlü hislerimiz her zaman daim. Uygun şartlar sağlandığı, uygun ortakları bir araya getirebildiğimiz takdirde bu ilişki çok daha ileriye taşınabilir. Zaten bu bizim görevimiz. Tarihe de baktığınızda bu hem Japonya'nın hem Türkiye'nin bir sorumluluğu."

FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Japonya'daki okul, dernek ve şirket gibi yapılanma ve faaliyetlerine ilişkin Güngen, Türkiye ve Türk milletinin bu konudaki rahatsızlığını her vesile ve düzeyde Japon hükümetine bildirdiklerinin altını çizdi.

Güngen, Japonya'da FETÖ'nün takipçisi olacaklarını belirterek "Demokrasi düşmanlarına tahammülümüz yok. Kararlı bir şekilde her bir FETÖ elemanını Japon hükümetinin dikkatine getireceğiz." diye konuştu.

Seyahat ve lisan

Japonya'da "azımsanmayacak seviyede" bulunan Türk vatandaşlarını "Türkiye'nin Japonya'daki temsilcileri" olarak niteleyen Güngen, Türklerin girişimcilik faaliyetlerinin önemine değindi. Türk vatandaşlarının birçok sektörde yürüttükleri "aktif ve girişimci kapasiteli" faaliyetlerden övgüyle bahseden Güngen, vatandaşlarla el ele vererek somut adımlar atmak istediklerini dile getirdi.

Güngen, henüz iki ayı doldurduğu görev sürecinde ilk olarak Kuşimoto'daki Ertuğrul Anıtını ziyaret etmek istediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyaretin ertelendiğini belirtti.

Mesleki ve şahsi ilgisi itibarıyla Japonya'nın çeşitli yerlerine gitmek istediğini anlatan Güngen, hobi olarak Japon dilini de öğrenmeye vakit ayırdığını dile getirdi.

Güngen, Japonya'daki Müslümanların Ramazan Bayramını da tebrik etti.