Son Dakika Haberleri: 'Türk jetleri taciz olayına karışmadı'

'Türk jetleri taciz olayına karışmadı'

9 dakika önce

Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.

'Türk jetleri taciz olayına karışmadı', System.String[]
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:24 

Ekonomi
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