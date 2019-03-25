'Türk jetleri taciz olayına karışmadı'
9 dakika önce
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:24
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