Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor

09.03.2022 11:08

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, şirketin üretimi olan uçak durdurma sistemlerinin jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağladığını bildirdi.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, şirketin üretimi olan uçak durdurma sistemlerinin jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağladığını bildirdi.

Tosun, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla TÜMOSAN'ın savunma sanayine hizmet üreten şirket olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hizmetine sundukları özel maksatlı, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak TÜMOSAN'ın TMSN X7 motoru olduğunu belirten Tosun, 2022 Ağustos sonu itibarıyla araç üstü testlerle sürecin tamamlanacağını dile getirdi.

Tosun, 2023'ün başında seri üretime geçmiş olacaklarını belirterek, 2023'ten sonra 530 beygir ve altı güçlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan birçok zırhlı araçta TÜMOSAN motorunun görülebileceğini ifade etti.

TÜMOSAN'ın Uçak Durdurma Sistemleri jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağlıyor

TÜMOSAN'ın üretimi "uçak durdurma sistemleri geri sarma motoru"nun Hava Kuvvetleri Komutanlığınca kullanıldığını anlatan Tosun, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl 60'ını Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunduk. Şu anda kullanılıyor. Söz konusu sistemin muadili ithaldi, yerlisi bulunmamaktaydı. Bu alanda da yabancı bir firmanın yerli ikamesini gerçekleştirdik. İnşallah devam eden süreçte de başka yabancı ürünlerin yerli ikamesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Üretiminizi güçlü tutuyorsanız kuvvetlisiniz"

Tosun, şirketin üretimi 6 silindirli marin motorun Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gölcük Tersanesi'nde itici-çekici teknelerde kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna- Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz. O yüzden Türkiye'nin bu alanda güce ihtiyacı var. Ülkenin yerli üretime, mühendisine ve çalışanına ihtiyacı var, TÜMOSAN olarak bunu yapıyoruz."

Forklift üretimine başladıklarına değinen Tosun, şöyle konuştu:

"TÜMOSAN 2017'de başlattığı özgün forklift çalışmasında; pazardaki mevcuda göre yüksek yerlilik oranına sahip, tamamı yerli motor içeren, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağıyla ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır."

Jeneratörde ilk ürün yakın zamanda seri üretime geçecek

Jeneratör üretimi konusunda belli bir kademeye geldiklerini anlatan Tosun, "Jeneratör projelerinde S8000 mekanik motorları ile muhtelif alternatör çeşitleri kullanılarak 80-100 kva seviyelerinde prototipler gerçekleştirildi. Test ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlandı. Çalışmalar, TÜMOSAN'ın geliştirdiği yeni nesil motorlar ile entegre şekilde devam ediyor. İlk ürün ailesi yakın zamanda seri üretime geçecek." diye konuştu.

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor

YORUMLAR
500
TürkTraktör'ün 1 milyonuncu ürünü Konya Tarım Fuarı'nda TürkTraktör'ün 1 milyonuncu ürünü Konya Tarım Fuarı'nda Savunma sanayi zırhlılarında TÜMOSAN yerli motoru kullanılacak Savunma sanayi zırhlılarında TÜMOSAN yerli motoru kullanılacak

Traktör, Konya, Fuar, Uçak, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:51 Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:38:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement