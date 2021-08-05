Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, ikinci maçında da fırtına gibi esti. Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk maçında sahaya damga vuran Ömer, Golden maçında da harikalar yarattı.
Ömer, takımının 94-87 kazandığı maça ilk 5'te başladı. Sahada 25 dakika 35 saniye boyunca kalan Yurtseven, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.
23 yaşındaki pivot oyuncusu, Lakers karşısında 27 sayı ve 19 ribaunt ile 'double-double' yapmıştı. Ömer Faruk, Fenerbahçe altyapısından yetişti.
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