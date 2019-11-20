Türk judosuna tesis müjdesi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde yaptırılan judo salonu hizmete girdi. Federasyon merkezinin de taşındığı salonla ilgili bilgi veren Başkan Sezer Huysuz, kamp yapabilecekleri otel de inşa ederek bir judo merkezi kuracaklarını belirtti. Huysuz, "Planlamamıza göre 35 odalı, 105 yataklı güzel bir tesis olacak. Çalışmalarımızı, milli takım kamplarımızı burada yapacağız. Bu da bize gelir olarak dönecek ve 4-5 yıl sonra kendi masraflarımızı kendimiz çıkarmış olacağız" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, federasyona gelir sağlayacak kalıcı bir sistem kurmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Sezer Huysuz, "Burada emeği geçen bütün federasyon başkanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir ekip ve zaman işi. Buranın tahsisini almak bize nasip oldu. Ofisimizi de buraya taşıyarak, antrenman salonumuzdan maç salonumuza kadar her şeyi içerisinde barındıran bir tesise geldik. Bundan sonraki süreçte buranın, Japon Büyükelçisi adına burada yaptığımız turnuvada Bakanımıza bir sunum yaptık, bir kamp, otel şeklinde bir planlama yaptık. Önümüzdeki süreçte bunu projelendirip, onayını verip, hayata geçireceğiz. Planlamamıza göre 35 odalı, 105 yataklı güzel bir tesis olacak. Buradaki çalışmalarımızı, kamplarımızı, milli takım kamplarımızı burada yapacağız. Bu da bize gelir olarak dönecek ve 4-5 yıl sonra kendi masraflarımızı kendimiz çıkarmış olacağız. Bizim için kalıcı bir şey olur" diye konuştu.

"KAMPLARA HARCADIĞIMIZ PARA 3 MİLYON TL"

Yurt içi ve dışı kamplara ödedikleri paranın yıllık 2,5-3 milyon TL olduğunu vurgulayan Sezer Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllık kamplara harcadığımız para 2,5-3 milyon TL. Biz kendi tesisimizi yapsak yarı yarıya düşürüyoruz. Her yıl 1 milyon TL artırmış olsak, 4 yılda 4 milyon TL yapar. Çizdirmiş olduğumuz projenin inşaatı 4 milyon TL, 1 milyon TL de içerisine harcamış olsak 5 milyon TL maliyeti var. Biz bunu otomatikman 4 yılda çıkarmış oluyoruz. İleriye dönük olarak 8 yıl, 12 yıllık bir süreçte artıya geçen bir tesis olacak. Çünkü sürekli kampları ve maçları bu tesiste yaptığınız zaman rahatlıkla hareket etmeniz ve çocuklarınızın sürekli göz önünde bulundurmanız size hep artı katacak. Yani maliyeti daha çok düşürecek. Ulaşım olsun, kamplardaki maliyetler olsun hepsi düşmüş olacak. Biz de bunu en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız."

"2020 OLİMPİYATLARI'NDA HEDEF EN AZ 2 MADALYA ALMAK"

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 5 kota aldıklarını kaydederek şunları dedi:

"2019 yılı için uluslararası arenada 1 tane büyük müsabakamız kaldı. Bu da olimpik takımımızın Çin'de yapılacak olan ve dünyanın en iyi ilk 36'sının katılacağı Masters. Oraya 6-7 sporcumuz katılacak. Kota olarak 5 tane yüzde 100 garanti sporcumuz var. Bunun yanında 3 tane sporcumuz da kritik durumda. Bazen kota içerisinde oluyorlar bazen kota dışarısına çıkıyorlar. Süreç devam ediyor. 25 Mayıs'ta Doha'da yapılacak olan Grand Master'da bizim olimpiyat kotamız belli olacak. Kısacası 5 sporcumuz garanti ama 8 sporcu ile katılabiliriz. Sporcularımız içerisinde 4'ü madalyaya çok yakın. Özellikle bu kardeşlerimizin madalya alması durumunda 20 yıl sonra olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacağız. Gelecek adına çok daha iyi işler yapmamızı sağlayacak hem bütçesel hem rol modelleri, projeleri daha da rahat yapabilmemiz için. 2019 yılını uluslararası arenada 191 madalya ile geçirdik. Büyük bir başarı. Ümit yaş kategorisinde gelen başarıda ise 2024 ve 2028 için gerçekten büyük bir yatırım olduğunu, 3 yılda altyapıya yaptığımız yatırımların başarılı olduğunu tekrar görmüş olduk. Asıl hedef 2020 olimpiyatları. Hedefimiz 8 sporcu gidip, en az 2 madalya almak."

- Odalı