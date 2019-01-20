Türk Judosunun Geldiği Nokta Son Derece İyi'

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının Türkiye Judo Federasyonu açısından çok başarılı geçtiğini, sporcuların yıl içinde düzenlenen çeşitli şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandığını ifade etti.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının Türkiye Judo Federasyonu açısından çok başarılı geçtiğini, sporcuların yıl içinde düzenlenen çeşitli şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandığını ifade etti.



Türk judosu için geçen yılın hem kazanılan madalya sayısı hem de illerde judoyu yaygınlaştırmak açısından çok güzel geçtiğini aktaran Huysuz, elde edilen başarıların 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sevindirici olduğunu vurguladı.



Huysuz, bu yıl elde edecekleri başarılarla 2018 yılını geçmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl biraz daha üzerine koyuyoruz. 2019 yılı da aynı şekilde üzerine koyduğumuz bir yıl olacak, bunun sözünü veriyoruz." dedi.



Türk judosu için bu yılın yoğun geçeceğine dikkati çeken Huysuz, "Yıl içinde Büyükler Avrupa Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası, aynı zamanda Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonaları olacak. Ayrıca Ümitler Avrupa ve Dünya Şampiyonaları da organize edilecek. Üç kategoride de çok yoğun bir yıl bizi bekliyor." diye konuştu.



Sezer Huysuz, Türkiye'nin önemli judoculara sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bunlar arasında olimpiyat sporcumuz Kayra Sait yer alıyor. Kayra, 13 yıl aradan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırdı. Aynı zamanda Türk judosunun yetiştirmiş olduğu en değerli sporcuların başında Vedat Albayrak, Bilal Çiloğlu, Mert Şişmanlar, Sinan Sandal, Büşra Katipoğlu ve İrem Korkmaz geliyor. 23 kişilik olimpik kadroya sahibiz. Bu sporcularımız, çocuklarımız 2020, 2024 ve 2028'de Türk judosuna madalya kazandırabilecek kabiliyete sahipler. Türk judosunun geldiği nokta son derece iyi."



"Bütün sporcularımız büyük çaba sarf ediyor"



Sezer Huysuz, asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en fazla sporcu ile temsil etmek için gayret ediyoruz. Şu anda 5 kotamız var ama biz bunu 8 ya da 9'a da çıkartabiliriz, böyle bir şansımız var. 9 kotadan da en az üç madalya hedefliyoruz çünkü madalya kazanabilecek sporculara sahibiz. Bütün sporcularımız büyük çaba sarf ediyor. Şu anki şartlara göre söyleyebilirim ki olimpiyatlarda üç madalya ile ülkemizi taçlandıracağız."



Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Huysuz, "Ümit ve gençlerde çok iyi sporculara sahibiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 2024 yılını oluşturan bir kadromuz var. Şu anda 2024 olimpiyatlarına gidebilecek ve burada madalya kazanabilecek kardeşlerimiz var. Bu da bizi gelecek adına mutlu ediyor çünkü biz burada olsak da olmazsak da gelenler yeni sporcular yetiştirmek zorunda kalmayacaklar. Bu Türk judosu adına son derece önemlidir." şeklinde konuştu. Salon sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Huysuz, bu sayının artmasıyla judoda daha da iyi noktalara gelineceğine inandığını söyledi. Sezer Huysuz, altyapı olarak sadece 81 il merkezinde değil, ilçe hatta köy okullarına kadar girmeyi başardıklarını aktardı.



Okullarda judo eğitimini de yakın zamanda başlatacaklarına dikkati çeken Huysuz, "Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize yönelik judo dersleri olacak. İlk protokolü Ordu'da üç okulu kapsayacak şekilde imzaladık. Sporun tabana yayılması anlamında bu projeyi son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Huysuz, lisanslı judocu sayısının 106 bin, aktiflerin sayısının ise 23 bin olduğunu, bu rakamları daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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