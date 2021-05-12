Türk kadın futboluna ABD'den destek

Ela Demiral: Amacımız kadın futbolunu yaygınlaştırmak ve genç kızları teşvik etmek

"Sporun desteklenmesi gerektiğine inanıyorum"

"Beşiktaş Kadın Futbol Takımı birçok kıza idol oldu""Herkesin bana ulaşmasını istiyorum""Yol gösterecek insanlara ihtiyaçları var""Futbolun sevildiği bir ülkede kadın sporcuların başarılı olacakları çok olanaklar var"Olivia Rose Auffarth: Kadın sporcu olarak başkalarına ilham vermek istiyorum"ABD'de futbol oynayan kadınlarla Türkiye'de futbol oynayan kadınlar arasında ciddi bir dengesizlik mevcut"Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Türkiye'de kadın futbolunu geliştirmek için 14 yaşındaki Ela Demiral ile 17 yaşındaki Olivia Rose Auffarth kolları sıvadı. "Geleceğe Gol" projesi ile desteğe ihtiyacı olan kadın futbolculara ulaşmayı hedefleyen Demiral ve Auffarth, küçük sayılacak yaşlarına rağmen büyük bir adım atarak kadın futbolunun gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya karar verip harekete geçti.Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve Türkiye U17 Kız Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Olivia Rose Auffarth ile atletizm ve sörf yapan Ela Demiral, Türkiye'de kadın futboluna destek olmak için bir proje başlattı. NewYork'ta kurulan Authentic Goal Inc önderliğinde "Geleceğe Gol" projesiyle 13-18 yaş arasında maddi ve manevi zorluk çeken futbolcuların hayatlarına dokunmak için harekete geçen Demiral ile Auffarth, Demirören Haber Ajansı'na hedeflerini anlattı.Ela Demiral, "Özellikle Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde kadın futbolu son 10 yılda çok arttı. İzleniyor, takip ediliyor, kızlar teşvik ediliyor. Neden bizim ülkemizde de olmasın diye ben bu yola girdim. Özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşu oluştururken de amacımız kadın futbolunu yaygınlaştırmak ve genç kızları futbola teşvik etmek" dedi."SPORUN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"New York'ta yaşayan Olivia Rose Auffarth'ın futbolcu arkadaşları ile birlikte mentorluk yapabileceklerini kendisine ilettiğini belirten Demiral, "Bu konu da benim çok ilgimi çekti. Ben de bir sporcuyum ve sporun desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle de futbolun Türkiye'de bu kadar sevilirken neden kadın futbolu da sevilmesin diye düşündüm ve bu projeyi başlattım. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından bu projeye katılmak ve destek almak isteyenler oldu. Maddi ve manevi anlamda destek vereceğimizi kendilerine ilettik. Çok da ilgi çekti 2-3 gün içinde. Olivia'nın da annesi Türk olduğu için Türk Milli Takımı'na gelmiş ve arkadaşları ile konuştukça gerçekten bu konudaki açığı fark etmiş. Kendisi Amerika'da yaşayan bir sporcu olarak ne kadar destek gördüğünü ve bu tarz bir destek ile arkadaşlarının Türkiye'de karşılaşmadıklarını anlayınca benimle iletişime geçti ve bu projeye imza attık" diye konuştu."HERKESİN BANA ULAŞMASINI İSTİYORUM"Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın özellikle son şampiyonluğun ardından birçok kız çocuğuna idol olduğunu dile getiren Ela Demiral, "Amerika'da bu kadar desteklenen bir branş neden Türkiye'de de olmasın diye bu yola girdik. Mardin Nusaybin Kadın Futbol Takımı ile iletişime geçtik sonrasında Adıyaman'dan başka bir takım benimle iletişime geçerek ne kadar destek istediklerini anlattılar. Bu proje kapsamında kadın futbolunda ne kadar fark yaratabileceğimize inanıyorum ve bu konuda herkesin bana ulaşmasını istiyorum. Elimizden geldiğince herkese yardım etmek istiyoruz. Eğer biz birlik olursak gerçekten bir şeyleri değiştirebiliriz ve çok daha yaygınlaştırabiliriz" şeklinde konuştu."YOL GÖSTERECEK İNSANLARA İHTİYAÇLARI VAR"Türkiye'de birçok kadın futbol takımı olduğunu ve maddi desteğin yanında manevi desteğe de ihtiyaçları olduğunu kaydeden Demiral, "Yol gösterecek insanlara ihtiyaçları var. Mentorluk projemiz de bu kısımda çok etkili olacak. Olivia bana çok güzel bir şeyden bahsetti. Burs imkanları da var aslında kadın sporcular için. Özellikle futbolda üniversiteler çok güzel burs imkanları sağlıyor. Bu dönemlerde üniversiteye girerken çok yardımcı olacak bir şey. İlerideki kariyerlerinde profesyonel sporcu olmasalar bile eğitim hayatlarını çok olumlu yönde etkileyecek bir proje bu. Hem malzeme desteği vereceğiz hem de manevi bir şekilde mentorlarımız ile nasıl bir yola girdiklerini ailelerinden nasıl destek aldıklarını, Amerika'da bu işlerin nasıl ilerlediğini, üniversiteye girerken portföyle sürecinde nasıl futbolu kullandıklarını anlatacaklar" dedi."FUTBOLUN SEVİLDİĞİ BİR ÜLKEDE KADIN SPORCULARIN BAŞARILI OLACAKLARI ÇOK OLANAKLAR VAR"Ela Demiral, kendisine ulaşan kişilerin genelde "ailem ilk başta beni desteklemedi" şeklinde konuştuklarını aktararak, "Çünkü futbol denince aklımıza hep erkek sporcular geliyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gayet başarılı takımlar. Ama bunların çok azının kadın sporcular hakkında projeleri var. Futbolun bu kadar sevildiği bir ülkede gerçekten kadın sporcuların da başarılı olacakları çok olanaklar var. Ayrıca Olivia'nın Amerika'daki takım arkadaşları Türkiye'deki kızlara gönüllü olarak mentorluk yapmak istiyorlar. Kız kardeşler arıyorlar aslında Türkiye'de. Kız kardeş takım bulmak istiyorlar Türkiye'de. Biz de bu yola birlikte girdik ve kadın futbolunu yaygınlaştırmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.OLIVIA ROSE AUFFARTH: KADIN SPORCU OLARAK BAŞKALARINA İLHAM VERMEK İSTİYORUM

Türkiye U17 Kız Milli Takımı'nda forma giyen Olivia Rose Auffarth ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türk futbolcu ve Authentic Goal Inc'nin kurucusuyum. Bütün hayatım boyunca ABD'de futbol oynadım. 15 yaşımdayken 17 yaş altı Türk Milli Takımı'nda oynamaya davet edildim. Kadın futbolcu olarak ABD'de büyürken diğer ülke kadınlarının ulaşamayacağı ayrıcalıkları elde ettim. ABD'de futbol oynayan kadınlarla Türkiye'de futbol oynayan kadınlar arasında ciddi bir dengesizlik mevcut. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Bu yüzden arkadaşım Ela Demiral ile 'Gelecek Gol' projesini başlattık. Proje kapsamında en potansiyelli gençleri seçip onlara yol göstermeyi amaçlıyoruz. İster üniversitede futbolcu olmak, ister milli olmak, ister profesyonel futbolcu olmak olsun, futbol hayallerinin peşinden koşma konusunda en fazla potansiyele sahip olduğunu gördüğümüz Türkiye'deki kızları seçeceğiz. Onlara yol göstereceğiz ve elimizden gelen her şekilde onları destekliyor olacağız. Bunun için Instagram adresimizden bize ulaşabilir ya da 'gelecegegol@gmail.com' adresine mail atarak başvurabilirler. Gelecekte kendimi profesyonel sporcu, hatta antrenör olarak hayal etsem de en önemlisi kendimi bir kadın sporcu olarak başkalarına ilham vermeyi ve yüreklendirmeyi hayal ediyorum" dedi.