Türk Kadın Judocular Paris'te Tatamiye Çıkacak

Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.

Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.



Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'da 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek.



2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren organizasyonda şu isimler yer alacak:



48 kilo: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder



52 kilo: İrem Korkmaz



57 kilo: Şeyma Özerler



Organizasyon sonrasında turnuvada yer alacak sporcular ile milli judocu Büşra Katipoğlu, Paris'te 11-14 Şubat'taki ortak çalışma kampına da katılacak.

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