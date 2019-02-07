Türk Kadın Judocular Paris'te Tatamiye Çıkacak
9 dakika önce
Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.
Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'da 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren organizasyonda şu isimler yer alacak:
48 kilo: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder
52 kilo: İrem Korkmaz
57 kilo: Şeyma Özerler
Organizasyon sonrasında turnuvada yer alacak sporcular ile milli judocu Büşra Katipoğlu, Paris'te 11-14 Şubat'taki ortak çalışma kampına da katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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