Son Dakika Haberleri: Türk Kadın Judocular Paris'te Tatamiye Çıkacak

Türk Kadın Judocular Paris'te Tatamiye Çıkacak

9 dakika önce

Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.

Türk Kadın Judocular Paris'te Tatamiye Çıkacak, System.String[]
Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'da 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren organizasyonda şu isimler yer alacak:

48 kilo: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder

52 kilo: İrem Korkmaz

57 kilo: Şeyma Özerler

Organizasyon sonrasında turnuvada yer alacak sporcular ile milli judocu Büşra Katipoğlu, Paris'te 11-14 Şubat'taki ortak çalışma kampına da katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Paris, Spor
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