Türk Kadın Konseyinden Başkan Bulut'a ziyaret - Son Dakika
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Türk Kadın Konseyinden Başkan Bulut'a ziyaret

7 saat önce

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis Şube Başkanı Müzeher Kepekçi ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.

Türk Kadın Konseyinden Başkan Bulut'a ziyaret, System.String[]

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis Şube Başkanı Müzeher Kepekçi ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.


Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis kurucu Başkanı Aytül Salihoğlu, Şube Başkanı Müzeher Kepekçi Yönetim kurulu üyeleri, Selma Fazlıağaoğlu,Sevcan Serkan, Şenol Can Özel,Emel Ünver,Nermin Canbolat, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret ettiler. Başkan Bulut'a yeni belediye binasının hayırlı olması temennisinde ulunan Kilis Şube Başkanı Müzeher Kepekçi ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Bulut'a Plaket takdim etti. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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