Türk kadın öğretmen projeleriyle birçok ülkeye ilham verdi - Son Dakika
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Türk kadın öğretmen projeleriyle birçok ülkeye ilham verdi

07.03.2022 13:51
Türk kadın öğretmen projeleriyle birçok ülkeye ilham verdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül alan 36 yaşındaki Nurten Akkuş, hem Türkiye hem de farklı ülkelerdeki öğretmenlere ilham kaynağı oldu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül alan 36 yaşındaki Nurten Akkuş, hem Türkiye hem de farklı ülkelerdeki öğretmenlere ilham kaynağı oldu.

Bayburt'taki bir köy okulunda 14 yıl önce öğretmenliğe başlayan Nurten Akkuş, ardından Samsun'da önce Ayvacık, sonra Salıpazarı ilçelerinde mesleğini sürdürdü.

Ayvacık'ta görev yaparken hayata geçirdiği, "Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi" Türkiye'de 45 ilde uygulamaya konuldu.

Ayrıca köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası Projesi" de Türkiye'de birçok ödül kazandı ve 43 ilde yaygınlaştı.

Eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurulan Varkey Gems Vakfı tarafından organize edilen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için dünya genelinde seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasına giren Akkuş'un bazı projeleri, Dubai, Kanada, Almanya, Filipinler ve Hindistan'daki okullarda da uygulanmaya başlandı.

Bugüne kadar Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Romanya, Polonya gibi ülkelerden davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, birçok ülke öğretmenine de çevrim içi olarak tecrübelerini aktardı.

"Her bir rolümle ilham olmaya devam etmek istiyorum"

Akkuş, AA muhabirine, her zaman insanlara faydalı olmayı amaçladığını söyledi.

Koşarak kendisine sarılan çocukların sevgisinin en büyük ödül olduğunu vurgulayan Akkuş, ilk olarak 2018 yılında 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmen arasından "dünyanın en iyi 10 öğretmeni" arasına girdiğini anlattı.

İlk kez bu alanda Türk bayrağını gururla dalgalandırma şansı bulduğuna işaret eden Akkuş, şöyle devam etti:

"Eğitim Nobel'inde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak benim için çok büyük öneme sahip bir gururdur. Bunun dışında 2019 yılında Hindistan'da da küresel öğretmen ödülünü aldım. Aynı yıl Dubai'de dünyanın ilham veren öğretmenleri ödülüne layık görüldüm. 2021 Kasım ayında ise Birleşik Krallık tarafından, ilham veren kadınlar listesinde yer alarak yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen ilk Türk kadını oldum. Hem bir kadın hem bir öğretmen hem de bir Türk genci olarak farklı rollere sahibim ama onlar beni ben yapan, bir bütün yapan ağacın dalları misali. Her bir rolümle ilham olmaya devam etmek istiyorum."

Akkuş, çocukların geleceğinin kendisi için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ben sadece bugünlere değil, geleceğe de iz bırakmak istiyorum. Gelecekteki öğretmen adaylarına, çocuklarımıza, kadınlarımıza da ilham olmak istiyorum. Bunun için aldığım her rolün sorumluluğunu yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Öğretmen, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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