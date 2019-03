Türk Kadın Satranççılardan Derece Bekliyoruz"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Antalya 'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Türk sporculardan derece beklediklerini bildirdi.Türkiye'de son yıllarda gerek popülarite gerekse de 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en dikkat çeken spor branşları arasında yer alan satrançta Türkiye, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.Bir büyük organizasyonu daha Türkiye'ye kazandıran TSF, 10- 23 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda 30'a yakın ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu misafir edecek.Turnuvada, Türkiye'nin yetenekli kadın sporcuları, dünyaca ünlü satranççılarla yarışma imkanı da bulacak."Dünya satrancında yukarılara çıkıyoruz"Kundu Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kadınının, satrançta belli bir noktaya gelmesi için çok uğraştıklarını belirterek, sporcuların da bunun için çok emek sarf ettiğini söyledi.Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcuların, 10-23 Nisan tarihlerinde yine Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Tulay, şöyle konuştu:"Dünya satrancında her geçen gün daha yukarılara çıkıyoruz. Kadın satrancında da çok iyi yerlere gelmek için çaba sarf ediyoruz. İnanıyoruz ki Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda da Türk sporcularımız derece yapacaklar. Bunun için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Federasyon olarak kamplarla ve bir takım çalışmalarla sporcularımıza destek veriyoruz. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda sporcularımızdan derece bekliyoruz. Çok kıymetli sporcularımız var. Eminim ki çok güzel dereceler elde edecekler.""Herkes Türkiye'deki şampiyonalara katılmak için can atıyor"Federasyon Başkanı Tulay, böylesine önemli bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, yaptıkları tüm organizasyonların çok başarılı olduğunun her yerde duyulduğunu anlattı."Herkes Türkiye'de bir turnuva yapılacağı zaman katılmak için neredeyse can atıyor." ifadesini kullanan Tulay, bunun Türkiye'nin tanıtımı ve bilinirliği açısından çok güzel bir durum olduğunu belirtti.Tulay, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın da yine Türkiye'de düzenleneceğini sözlerine ekledi.