Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı - Son Dakika Spor

Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı

7 saat önce

Türk yüzücü Deniz Kayadelen, Güney Afrika'daki Roben Adası ile Cape Town arasında yer alan, dünyanın en zorlu 6'ncı parkurunu tek başına yüzerek geçip, önemli bir başarıya imza attı.

Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı, System.String[]

Türk yüzücü Deniz Kayadelen, Güney Afrika'daki Roben Adası ile Cape Town arasında yer alan, dünyanın en zorlu 6'ncı parkurunu tek başına yüzerek geçip, önemli bir başarıya imza attı. Güney Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu'nun kesiştiği bölgede bulunan parkuru geçen ilk kadın Türk yüzücü olan 33 yaşındaki Kayadelen, daha önce de Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı geçen takımda kulaç atmıştı.

Almanya'da yaşayan profesyonel yüzücü Deniz Kayadelen, Güney Afrika'nın ünlü Roben Adası ile başkent Cape Town arasındaki 8 kilometrelik parkuru 2 saat 28 dakikalık derecesiyle yüzerek geçti. Deniz suyu sıcaklığının 15 santigrat ölçüldüğü bölgede kulaç atan Kayadelen, bu zorlu parkuru geçen ilk Türk kadın yüzücü oldu.

"MÜTHİŞ BİR SINIR AŞIMI OLDU BENİM İÇİN"

Köpek balıklarından korunmak için ayağında özel koruyucu bir alet ile yüzen Deniz Kayadelen, aletteki magnet sayesinde tehlike görmeden yol aldığını ve yunuslar eşliğinde Cape Town'a kadar çok güzel bir serüven yaşadığını anlattı.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, yaklaşık 2,5 saat süren zorlu parkuru başarılı bir şekilde tamamladığı için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Dünyanın en zorlu altıncı parkurunu, bir kadın yüzücü olarak ilk kez solo yüzmenin mutluluğunu yaşıyorum. Köpek balığı tehdidine ve soğuk suya rağmen başarıyla bitirdim. Müthiş bir sınır aşımı oldu benim için" dedi.

HEDEF: HUDSON NEHRİ

Deniz Kayadelen, Ağustos ayında New York'taki Hudson Nehri'nde, 20 köprünün altından geçecek şekilde 46 kilometrelik bir parkuru yüzerek geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Öte yandan, Kayadelen geçen yıl, yüzücülerin Everest'i kabul edilen Manş Denizi'ni takım arkadaşları Emre Deliveli, Yasemin Bagana ve İran vatandaşı Raha Akhavan'dan oluşan bir ekiple yüzerek geçmişti. Daha sonra yine takım halinde Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmişti.

BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ'NÜN GURURU OLDU

Aynı zamanda Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Deniz Kayadelen, kulüpte yıllarca paletli yüzme ve triatlonla uğraştı. Daha sonra açık su yarışmacısı olan Kayadelen dünyanın birçok yerinde birçok ilke imza attı. Kulüp Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, birçok branşta olduğu gibi özellikle açık su yarışlarında da sporcuları Deniz Kayadelen'in bu başarısını gönülden alkışladıklarını ve ellerinden gelen desteği kendisine vereceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Deniz Kayadelen'in yüzme anlarından görüntü

Deniz Kayadelen'in açıklamaları


Güney Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
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