Türk Kadını İsterse Her Şeyi Yapar"

OSMAN URAS - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, çalışmayı çok sevdiği için muhtar adayı olduğunu belirten 64 yaşındaki Gülnihal Birgin, aday olmadan önce bilgisayar kullanmayı öğrendi ve sosyal medya hesabı oluşturdu.İki çocuk 6 torun sahibi Gülnihal Birgin, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yaşadığı Tepecik Mahallesi'nde muhtar adayı olmaya karar verir vermez bilgisayar kursuna gitti.Birgin, iki ayda 163 saatlik bilgisayar kursunu tamamladıktan sonra seçmenlere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için hayatında ilk defa sosyal medya hesabı oluşturdu."Azmettim, öğrendim"Kadın muhtar adayı Birgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aza adaylarının 5'i kadın olduğunu belirterek, "Çalışmayı sevdiğim için aday oldum. Aday olmadan önce bilgisayarı açıp kapatmasını bile bilmiyordum. Kursa gittim. Zor geçti ama çalıştım, azmettim öğrendim. İnsanın içinde olduktan sonra öğreniyorsun. Allah'a şükür belgemi de aldım." dedi."Kendi azmimle yaptım her şeyi"Birgin, adaylık sürecinde bilgisayar kullanmayı öğrenmesinde en büyük destekçisinin eşi Mustafa Birgin olduğunu ifade etti.İlkokul mezunu olduğunu belirten kadın Birgin şunları söyledi:"Türk kadını isterse her şeyi yapar. Keşke yaşım küçük olsaydı da ortaokulu, liseyi de üniversiteyi de okusaydım. İmkanlar elvermedi. Bizim zamanımızda 'Kızlar okumaz' denirdi, hep böyle kaldık. Evlendikten sonra kendi azmimle yaptım her şeyi. Çok şükür eşim de destek oluyor. Ehliyet aldım, farklı kurslara gittim. Allah razı olsun eşim hep destekledi. O da desteklemeseydi zaten kör cahil bir şey kalacaktım."Kadınların çalışma hayatında başarılı olduğuna işaret eden Birgin, mahallesi için çalışıp hizmet etmek istediğini dile getirdi.