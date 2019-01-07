Türk Kadını, Kozmetikte Bilinçli Tüketim Eğiliminde"

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türk kadınının kozmetikte bilinçli tüketim eğiliminde olduğunu belirtti.

CİHAN DEMİRCİ - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türk kadınının kozmetikte bilinçli tüketim eğiliminde olduğunu belirtti.



Kahrıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kozmetik ürünlerin kadınların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.



Kimyasal kozmetik ürünlerinin zamanla zararları ortaya çıkması sonrası organik kozmetik ürünlerin trend haline geldiğini ifade eden Kahrıman, şunları kaydetti:



"Organik kozmetik ürünler insan sağlığına daha az zarar veren bileşenlerle yapılıyor ve içeriğinin büyük kısmı organik bitkilerden oluşuyor. Makyaj ürünlerinde Türk kadını dünyadaki hemcinslerine göre trendler konusunda organik kozmetik ürünleri tercih ediyor ya da kozmetik ürünleri cilt temizliği için kullanıyor, ülkemizdeki kadınlar doğallığı daha çok seviyor."



Organik kozmetikte de tüketicinin sertifikasyona çok dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Kahrıman, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın 'organik ürünler kılavuzu' var. Kadınlar aldıkları kozmetik ürününün organik olup olmadığını bu kılavuzdan da kontrol edebilirler hatta aldıkları ürünün bileşenlerinin hangilerinin organik olduğu ya da yüzde kaç organik olduğunu kontrol edebilirler." diye konuştu.



Türk kadınının kozmetikte bilinçli bir tüketim eğiliminde olduğunu ifade eden Kahrıman, şöyle devam etti:



"Bazı paraben tiplerine sınırlama ve yasaklama da getirildi. Bu ürünlerin içerisinde olduğunu kozmetik ürünlerin tehlikeli olduğunu görüyor tüm dünya artık. Kozmetik ürünlerin bir kısmında paraben yasak. Petrol türevi ürünler, etilen oksit gibi bileşenleri içeren ürünler riskli ürünler olarak gözüküyor. Kadınlarımız bunları öğrendi ve bilinçli olarak içeriğinde bu bileşenleri barındıran kozmetikleri tercih etmiyor. Türkiye'de makyaj, cilt bakım ve saç bakım ürünlerinde organik ürünler tercih ediliyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlü Youtuber Gökçe Yıldırım'dan Bomba İddia: Kişisel Bilgisayarımda Sevgilimle İrem Derici'nin İğrenç Videolarını Buldum

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Palu Ailesi Olayında Tüyler Ürperten Detay: Bacanağını Kayınbiraderine Öldürttü