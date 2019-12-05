Son Dakika Haberleri: "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü
Son Dakika Güncel 'Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü' - Şeyma Döğücü - Son Dakika

"Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop'un gelişi Salondan görüntüler Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop'un gelişi

Salondan görüntüler

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi.

Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü - Şeyma Döğücü

Kadın Hakları Günü, Şeyma Döğücü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:19 Kaynak: AA
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