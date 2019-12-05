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"Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" - Şeyma Döğücü
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi Salondan görüntüler Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşmasından detaylar İSTANBUL - Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" başlıklı program gerçekleştirildi. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:19 Kaynak: AA
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