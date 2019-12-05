Son Dakika Haberleri: Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü
Son Dakika Güncel Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü - Son Dakika

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk başkanlığındaki kadın milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Kadınlarımız, Kurtulus¸ Savas¸ında, 15 Temmuz'da milli iradeye ve istikbalimize nasıl sahip c¸ıktılarsa, bizler de aynı cesaretle gelecegˆe yu¨ru¨yecegˆiz.

Egˆitimden c¸alıs¸ma hayatına kadınlara yo¨nelik ayrımcılık ic¸eren her tu¨rlu¨ anlayıs¸ın ortadan kaldırılması, birey olarak kadınların ve ailenin gu¨c¸lendirilmesi ic¸in daha c¸ok c¸alıs¸acagˆız. Demokrasiye ve insan haklarına sahip c¸ıkarak toplumsal adalet duygusunu pekis¸tirecegˆiz.

Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan'ın liderligˆinde 2023 hedeflerine dogˆru yu¨ru¨rken, degˆerler du¨nyamızda her zaman muhterem bir yere sahip olan kadınların o¨ncu¨ roller alması temel gayemizdir.

Bu dogˆrultuda, Bakanlıgˆımız c¸alıs¸ma alanı c¸erc¸evesinde aile yapımızı, milli, manevi ve ku¨ltu¨rel degˆerlerimizi koruyarak, u¨lkemizi muasır medeniyetler seviyesinin u¨stu¨ne c¸ıkarmak ic¸in hic¸ durmadan c¸alıs¸mayı su¨rdu¨recegˆiz.

Bu duygu ve du¨s¸u¨ncelerle, bas¸ta biz olmak u¨zere bu toprakları bize vatan kılan tu¨m gazilerimizi ve s¸ehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve s¸u¨kranla anıyoruz."

Zehra Zümrüt Selçuk, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu
Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]