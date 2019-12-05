Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin Kent Konseyi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, meclisin ve yönetimin yarısının kadın olduğuna değinerek, Türkiye'nin kalkınma modelinde kadının masada bulunması gerektiğini belirtti.

Kent Konseyi'ndeki farklı fikirlerin demokrasi açısından büyük önem arz ettiğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim şehir olarak en büyük farkımız çok kültürlülük. Bunun için de bu kurumun güçlenmesi şarttı. Kadın bir genel sekreterin Kent Konseyine çok yakışacağına inandım. Bugün başladığımız bu yapıda yapılacak çok iş var. 85 yıl önce bize bu hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Meclis üyelerini saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. O günün dünyasında bunlar anılmazken bir liderlik gösterildi. Kurtuluş mücadelesinde kadınıyla erkeğiyle cephede mücadele eden halkın hak ettiğinin gereği yapıldı. İskandinav ülkelerinde 1970'li yılarda aldığı bu hak, Türkiye Cumhuriyeti'nde öncesinde verilmişse bunda alınması gereken bir ilham var. Bilimsel veriler, yönetimde bir cinsiyetin temsil edilmesi için yüzde 30 gibi bir orana erişmesi gerektiğini söylüyor. Bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Ülkede her on yılda bir yapılan darbeler, en çok sivil toplum örgütleri ve kadın hareketlerine zarar vermiştir. 15 Temmuz'da verilen mücadele, aslında kadın hakları için önemliydi. Artık kimsenin darbe yapmaması ve aklından geçirmemesi noktasında bir halk duruşu sergilendi. Verilen mücadelede meydanları dolduranların yarısı kadındı. Kadının Türk siyasetinde geldiği noktayı çok önemli buluyorum. Büyükşehir yapılandırılırken, erkek alanı olarak görülen ne varsa başına işin ehli kadınları getirdik. Disiplinli bir şekilde de çalışıyorlar. Kimseye kadın olduğu için gümüş tepside bir şeyler sunulmuyor. Kadınlar, rekabet ettikçe güçleniyor. Hep beraber, güzel işler çıkaralım."