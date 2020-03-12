Türk kadınının Afrika'daki faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika
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Türk kadınının Afrika'daki faaliyetleri anlatıldı

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 'Zanzibar Örneği Üzerinden Afrika'da Türk Kadınının Faaliyetleri' konulu bir konferans düzenledi.

Türk kadınının Afrika'daki faaliyetleri anlatıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 'Zanzibar Örneği Üzerinden Afrika'da Türk Kadınının Faaliyetleri' konulu bir konferans düzenledi.


Konferansa konuşmacı olarak Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde faaliyet gösteren Assalam Vakfı'nın gönüllülerinden Kevser Aydoğdu katıldı. Programın açılışında konuşan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Dünya Kadınlar Günü'nü, dünyaya şefkat elini uzatmış bir Türk kadını ile anmaktan büyük mutluluk duydukları söyledi ve konferansa katılanlara teşekkür etti. Konferansta Assalam Vakfı'nın faaliyetlerini anlatan Kevser Aydoğdu, gönüllülük esasıyla çalışan vakfın Zanzibarlı kadınların sosyoekonomik statülerinin gelişmesi ve çocukların daha iyi eğitim alması için projeler gerçekleştirdiğini söyledi.


Afrika'nın farklı yerlerinde çok sayıda Türk kadınının yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Aydoğdu, vakfın kapılarının gönüllü olmak isteyen herkese açık olduğunu ifade etti.


Konferansın sonunda Kevser Aydoğdu'ya Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından Üniversitenin anı tabağı ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu tarafından teşekkür belgesi hediye edildi. - BİLECİK

Zanzibar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
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