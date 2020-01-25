"Türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Bahçeşehir Üniversitesi 'nde yapılan kutlama töreninde bir araya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri Finalinde Almanya 'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları, Hande Baladin, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş olimpiyat vizesini alma sevincini mezun oldukları Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir kokteyl ile kutladı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta yer alan kampüsünde gerçekleştirilen törene rektör yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun ile milli voleybolcular katılırken etkinlikte konuşan milli voleybolcu Şeyma Ercan Türk kadınının mücadeleci ruhunu yansıttıklarını ve bundan dolayı gururlu olduklarını belirtti.

"TAKIMIN İSKELETİNİ OLUŞTURAN OYUNCULARA SAHİP OLMAK GURUR VERİCİ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza attığını aktaran Tunç Bozbura, "Çok mutluyuz çünkü akademik başarılarımızın yanında üniversitemizin spora vermiş olduğu destek ile birlikte ülkemizin en başarılı branşlarının başında gelen Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da belki iskeletini oluşturan oyuncularına sahip olmak ve bizim öğrencimiz olması gurur veriyor. Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Onları Japonya'da da yalnız bırakmayacağız. Öğrencilerimiz Şeyma Ercan, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Yasemin Güveli'yi tebrik ediyoruz" dedi.

"BAŞARILARIN TOKYO'DA DA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurulduğu günden beri sporun içinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kolejin sayısız başarıları var. Üniversitenin sayısız başarıları var. Bu başarılar bugün de devam ediyor. Bugün burada olmamızın tek sebebi kadın milli voleybol takımında yer alan değerli oyuncularımız. Onları kutluyorum. Kadın Milli Voleybol Takımımızın başarılarının Tokyo'da da devam etmesini diliyor ve bu toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

"TÜRK KADINININ MÜCADELECİ GÜCÜNÜ YANSITTIK"

Etkinlikte konuşan milli voleybolcu Şeyma Ercan Türk kadınının mücadeleci ruhunu yansıttıklarını ve bundan dolayı gururlu olduklarını belirterek şunları söyledi: "Gerçekten çok zor bir işi başardığımızı düşünüyorum çünkü olimpiyatlara katılmak için oynadığımız Avrupa elemeleri en zor elemelerden biri diyebilirim. Biz çok güçlü rakiplere karşı çok güzel maçlar sergiledik çok güzel mücadeleler gösterdik. Özellikle bir Polonya maçı var ki Türk halkının dillerinde gerçekten. Unutamayacağımız bir maçtı. Asıl orada Türk halkının gücünü, mücadeleci ruhunu, Türk kadınının asla vazgeçmeyeceğini gösterdik. Bunu başardığımız için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Tokyo'da olacağımız için inanılmaz derecede heyecanlıyız diyebilirim. Umarım ki orada da güzel şeyler olacak."

"KIŞIN KULÜP YAZIN DA MİLLİ TAKIM'DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de eğitim hayatına devam ettiğini belirten Şeyma Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim tempomuz asla düşmüyor. Kışın da kulüp sezonumuz var yazın her günümüz milli takımda geçiyor diyebilirim. Yani bir yıl boyunca tatil yapma fırsatımız çok az oluyor. Boş vaktimiz çok az oluyor ama biz geri kalan zamanlarda eğitim hayatımızı da devam ettirmeye çalışıyoruz? Çok fazla zorlanıyoruz diyebilirim ama spora ve sporcuya değer veren kurumlar da yok değil. Bahçeşehir Üniversitesi de bunlardan bir tanesi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz diyebilirim."

- İstanbul