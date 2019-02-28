Son Dakika Haberleri: Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin Yeni Binası Açıldı

Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin Yeni Binası Açıldı

54 dakika önce

İzmir'de, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin yeni binasının açılışını törenle yapıldı.

Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin Yeni Binası Açıldı, System.String[]
İzmir'de, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin yeni binasının açılışını törenle yapıldı.

Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi'nin yeni binasının açılışı için tören düzenlendi. Yeni Foça'da yapılan açılışa; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Derya Demirağ, meclis üyeleri, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, açılışta yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Kadınına birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını verdiğini hatırlatarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın odaklı bir süreci yaşatması, kadınlara çok ciddi anlamda destek vermesi toplumumuzun ilerlemesinin sebebidir" dedi.

Başkan Demirağ, "Bu ülkeyi kadınlar kurtaracak. Türkiye Cumhuriyetini bundan sonraki süreçte de kadınlar dizayn edecek. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi olan bu toplumu gelecek nesillere aktarmamız gerekli. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Burada oluşan birliktelik Türkiye geleceğine bir umut ışığıdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, Başkan Gökhan Demirağ ve Eşi Derya Demirağ'a bir plaket sundu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

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