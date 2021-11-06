Türk Kadınlar Konseyi Antalya Şube Başkanı Meltem Kılınç'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Antalya Şube Başkanı Meltem Kılınç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

???????Kılınç, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin vatan, millet, bayrak, ezan için oğullarını, kızlarını, eşlerini, yakınlarını şehit verdiğini belirtti.

Her gün canları, yürekleri yansa da onur ve gurur duyduklarını aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Meclisimizde, Türk halkı için değerli olan şehit ailelerine dil uzatacak kadar alçalmış insanlar var. Bu emsalsiz millet için şehit aileleri çok değerlidir. Onlara dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Ağzımıza alamadığımız küfürleri zikreden vekili kınıyoruz ve ivedi olarak şehit yakınlarından ve halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz."