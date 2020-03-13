Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi hizmete girdi - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi hizmete girdi

7 saat önce

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şubesi hizmete girdi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi hizmete girdi, System.String[]

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şubesi hizmete girdi.

TKKD Adana Şube Başkanı Avukat Meryem Türktekin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın bakanı İmren Aykut'un teklifi üzerine Türk kadınını ve haklarını uluslararası platformlarda temsil eden çok köklü ve etkin bir derneği şehre kazandırdıklarını belirtti.

Kentin ve ülkenin gelişimi adına, "bir hayalim var" diyen, katkı sunmak isteyen, kadın-erkek tüm Adanalıları derneğin çalışmalarına davet eden Türktekin, şunları kaydetti:

"Ömrünü ülkemizin ve kadınlarımızın gelişimine adamış, sadece başarılarıyla değil, insani duyarlılığıyla da şahsım dahil birçok Türk kadınına rol model olmuş olan İmren Aykut halen Adana için çalışıyor. Derneğimizin amacı, Türk kadınının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamak, kadında anne, eş, yurttaş ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırıp geliştirmek, insan haklarına, dolayısıyla kadın haklarına saygıyı artırmak ve kadının statüsünü yükseltmektir. Bir diğer önemli amacımız da, kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak doğrultuda çalışmalar yaparak ülkemizin gelişimine katkı sunmaktır."


Türktekin, derneklerinin, Türk kadınlarını ve kadın haklarını ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden apolitik bir dernek olduğunu vurgulayarak, şube olarak ilk faaliyetleri kapsamında depremzedeler için giyim ve kırtasiye yardımı gönderdiklerini ifade etti.


TKKD Adana Şubesinin kurucu üyeleri, Meryem Türktekin, Hatice Korkmaz Güvenmez, Fatma Çevik, Derya Akdağ Polat, emekli bürokrat, Sevinç Eraslan, Çiğdem Teldik ile Faik Kasapoğlu'dan oluşuyor.

Meryem, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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