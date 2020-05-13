Türk Kadınlar Konseyinden istifa eden dekana tepki - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın, video konferans görüşmesinde kız öğrencilere yönelik sözlerine, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şube Başkanı avukat Meryem Türktekin "Cinsel taciz kimden gelirse gelsin müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz" diyerek, tepki gösterdi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans yöntemiyle öğrencileri ile konuşurken, mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" dedi. Acar, büyük tepki toplayan sözlerinin ardından istifa etti. Acar'ın, sözlerine Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şube Başkanı avukat Meryem Türktekin de sert tepki gösterdi. Sözleri cinsel taciz olarak nitelendiren Türktekin, "Ne acıdır ki, toplum bu haldeyken, Gazi Üniversitesi'nden bir dekan çıkıyor, çocuklar vereceği eğitimi beklerken, o utanmadan, kayıtta olduğundan habersiz 'kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha çaktırmadan' diyor. Böyle bir şeyden nasıl keyif alır bir insan? Bu nasıl bir eğitimci ve nasıl bir dekan? Daha da ötesi bu nasıl bir insan? Cinsel taciz kimden gelirse gelsin müsaade etmeyiz etmeyeceğiz" dedi.Yetkilileri, Acar hakkında idari ve adli soruşturma açmaya davet eden Türktekin, şöyle konuştu: "Böylesine tacizci bir zihniyete sahip bir insanın, kız çocuklarımızın eğitim aldığı bir kurumda, bir gün dahi çalışmasına müsaade edemeyiz. Bu şahıs o koltuğu da eğitimciliği de derhal terk etmelidir. Devlet memurluğunda liyakat esas alınır. Anılan şahsın böyle bir göreve layık olmadığı apaçık ortadadır. Yetkilileri, derhal alınan şahıs hakkında idari ve cezai soruşturma açmaya davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."