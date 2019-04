Türk Kadınları Dünyanın Her Tarafında Başarıya Koşuyor

Türkiye'nin ihracatı Türk kadınlarının omuzlarında yükseliyor.

Türkiye'nin ihracatı Türk kadınlarının omuzlarında yükseliyor. Türkiye genelinde sayıları 7 bin 500'ü bulan kadın ihracatçılar, dünyanın dört bir tarafında başarıdan başarıya koşuyor, Türkiye'nin ihracatının artması için çaba gösteriyor.



Türk kadın ihracatçılar, her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olduğu gibi 2019 yılında da dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin ihracatını arttırma mücadelesi verdi.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonu ile Japonya'da 5-8 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Foodex JAPAN 2019 Fuarı ile Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türk kadın ihracatçılarının Türkiye ihracatını arttırma çabasına sahne oldu. Kadın ihracatçılar, Türkiye'yi 2023 ihracat hedefine bir adım daha yaklaştırdı.



"Mermerin tozunu yutan bu işten kopamıyor"



Çin'de Türkiye'nin ihracatının artması için çaba gösteren kadınlardan biri Şimşekler Mermer A.Ş. İhracat Müdürü Günseli Mahmutoğlu idi.



Türk doğaltaşını Çin'de dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara tanıtan Mahmutoğlu, 20 yıldır ihracat sektöründe çalışıyor. Mahmutoğlu, "Doğaltaş sektöründe bir kadın olarak çalışmak 20 yıl öncesine göre bugün çok daha kolay, her geçen gün daha da iyiye gidiyor, doğaltaşı çok sevdiğim için işimi severek yapıyorum. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorlukları var ama eskilerin dediği gibi mermer tozunu bir kez yutan bu işi bırakamıyor, bende bırakamıyorum" diye görüşlerini özetledi.



"Kadınların el attığı her iş ilerlemeye açıktır"



Alimoğmu Mermer A.Ş.'de Uzakdoğu İhracat Sorumlusu olarak çalışan Sena Arıç, ekmeğini taştan kazanan bir başka başarılı iş insanı. ""Kadınların el attığı her sektör ilerlemeye açıktır çünkü kadınlar her zaman dikkatli ve özverili çalışırlar" şeklinde iş hayatına bakışını dillendiren Arıç, Pekin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimi almış.



Çin'de yaşadığı ve Çince bildiği için doğaltaş sektörü ile tanıştığını anlatan Arıç sektöre girişini ise şöyle özetledi; "Sektöre girişim biraz tesadüf oldu. Çin'de Türk olduğumu öğrenen herkes taş sektörüyle ilgili soruyordu. Türk taşları Çin'de o kadar nam salmış durumda ki üniversitedeki arkadaşlarımın bile sürekli ilgisini çekiyordu ticari olarak sektöre girmek istiyorlardı. Okul bittikten sonra Afyon'a döndüm ve sektör beni içine çekti diyebilirim önceden bir planım yoktu."



Çinlilerle, Türklerin kültürel olarak çok benzerlik taşıdığı bilgisini veren Arıç, "Bir Çinliyle oturup yemek yemediysen, bir düğüne bayrama veya kutlamaya katılmadıysan çarşısında pazarında dolaşmadıysan bir Çinliyle gülüp bir Çinliye kızmadıysan o dili öğrenmemişsin demektir Bu yüzden bir ülkeye sektörel olarak hakim olabilmek o ülkenin dilini kültürünü kavrayabilmekle ancak mümkün olur Çin ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin bu denli hızlı gelişmesinde kültürel benzerliklerin büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz, "Ev alma komşu al", "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" kültürüyle büyüdük. Aynı şekilde Çin'de de insani ilişkiler hep bir adım öndedir, her malın ikamesi vardır fakat insanlığın ikamesi yoktur bu yüzden Çinliler iş yaparken dostluğa önem verir" şeklinde konuştu.



Foodex Japan 2019 Fuarı'nda, Türkiye'nin Japonya'ya gıda ürünleri ihracatını arttırmak için çaba gösteren ihracatçılar arasında çok sayıda kadın ihracatçımız görev yaptı.



"Başarılı kadınlar hiçte az değiliz"



Elvan Gıda Pazarlama Yöneticisi Gülay Maria Cece'de bu isimlerden biriydi. Tarihe iz bırakmış başarılı Türk kadınlarından örnekler veren Cece, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Bizler hiç de az değiliz ve daha da çok olacağız. Dünyayı bilim, sanat, tarih, akıl ve duygumuzla düştüğü olumsuzluklardan kurtaracak nice Nene Hatunlar, Muazzez İlmiye Çığlar, Neveser Kökdeşler, Türkan Saylanlar var içimizde ve artarak da var edeceğiz. Bir de adsız kahramanlarımız var, tıpkı biz emekçi çalışanlar, güzel annelerimiz, fedakar ev hanımlarımız gibi. Her alanda girdiği işleri alnının akıyla başaran tüm kadınlarımızın önünde saygı, sevgi, minnet ve şükranla eğiliyorum. Bu vesile ile her yönüyle hayata anlam katan kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum."



"İhracat bayrağını Türk kadınları taşıyor"



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her yıl olduğu gibi bu yılda Japonya'da karşılayan TARİŞ Üzüm Birliği Dış Ticaret Müdürü Nur Sorguç, Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde, ihracatta da dünya lideri olmasına çeyrek asırdır katkı koymanın gururunu yaşadığını dile getiriyor.



"İhracat bayrağını Türk kadınları taşıyor" diyen Sorguç, erkek egemen gıda sektöründe Türk kadını olarak başarılara imza atmak için çalıştıklarını, önümüzdeki yıllarda kadın ihracatçıların sayısının daha da artmasını beklediğini ifade etti.



Kozmopolitan Gıda San. ve Tic. A.Ş. Uzak Doğu Bölge Yöneticisi Şule Sayın ise, "Erkek olmanın pasaport olarak görüldüğü bu küresel düzende kadın olarak firmamı temsil etmek, genç ve girişimci kadınlara destek vermek geleceğimiz adına beni çok mutlu ediyor" diyerek duygularını dile getirdi.



Rella Gıda San. ve Tic. A.Ş. Orta Doğu Bölge Yöneticisi Ceren Kanlıöz'de Japonya'da Türkiye'nin ihracatını arttırmak için çaba gösteren ihracatçılardan biriydi. Kanlıöz, 8 Mart ile ilgili şu mesajı verdi; "Ülkemizden kilometrelerce uzak destinasyonlarda gerek firmamızı gerek ürünlerimizi ve en nihayetinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk ürünlerine olan güveni ve bilinirliği artırmak gurur verici, kadınların ihracattaki gücünün katlanarak artmasını diliyorum."



Foodex ve Xiamen Fuarları organizasyonunda ekibin çoğu kadınlardan oluştu



Ege İhracatçı Birlikleri'nin Milli Katılım Organizasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği Japonya Foodex Japan 2019 Fuarı ve Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarını organize eden ekipte Ege İhracatçı Birlikleri çalışanı 8 kadın yer aldı. EİB Genel Sekreter Yardımcıları Çiğdem Önsal ve Serap Ünal, EİB çalışanları Esra Sayın, Özlem Gökkan Vural, Gizem Aksu, Tümay Çetiner, Fulya Topaç Aydın ve İlayda Bedir fuarların başarısı için gece-gündüz yoğun mesai harcadı.



EMİB Başkanı Kaya'dan kutlama



Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye pavyonunda katılan 72 Türk doğaltaş firmasının yetkilisi ve görevlisi tüm kadınlara fular hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



TİM Kadınlar Konseyi'nin üçte biri Egeli kadınlardan oluşuyor



Toplumda refahın ve sosyal adaletin artması için kadınların her alanda üretime ve yönetime katılmasının gerekli olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılında yapılan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurulları sonrasında EİB Yönetim Kurullarında kadın temsilinin yüzde 100 artarak 18 kişiye ulaştığını, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde oluşturulan TİM Kadınlar Konseyi'nde her üç kadın ihracatçıdan birinin Egeli kadınlardan oluştuğunu kaydetti.



Ege İhracatçı Birlikleri'nde destek hizmetlerle birlikte 120 kişinin istihdam edildiğini anlatan Eskinazi, "Çalışanlarımızın 60 tanesi kadın. EİB istihdamda kadın-erkek eşitliğini sağlamış durumda. Türkiye genelinde de benzer bir tablonun oluşması en büyük temennimiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

