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Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi - Son Dakika

Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi

04.01.2022 13:52

Türk kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından biri İzmir'de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

YORUMLAR (1)
  • mossi : abi nie sınır dışı ediyorsunuz. önce biraz hapiste bizimkilerin eline verin. sonra sınır dışı edin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Türkiye, Suriye, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi - Son Dakika
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