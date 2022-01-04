Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi - Son Dakika

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Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.