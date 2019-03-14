Son Dakika Haberleri: Türk Kadınları Lordlar Kamarası'nda

Türk Kadınları Lordlar Kamarası'nda

11 dakika önce

BRİTANYA Türk Kadınları Derneği (BTKD) Dünya Kadınlar Günü'nü, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın (House of Lords) Thames Nehri kıyısındaki salonunda düzenlenen bir davetle kutladı.

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BRİTANYA Türk Kadınları Derneği (BTKD) Dünya Kadınlar Günü'nü, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın (House of Lords) Thames Nehri kıyısındaki salonunda düzenlenen bir davetle kutladı. Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar'ın da yer aldığı davete Lordlar Kamarasının ilk ve tek Türk asıllı üyesi Barones Meral Hüssein Ece ev sahipliği yaptı. Davete, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, BTKD Onursal Başkanı Sefire Gül Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Başkonsolos Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin, Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Candan Aşçı'nın eşi Burcu Aşcı, İşçi Partisi'nin Gölge Adalet Bakanı Yasmin Qureshi, Barones Lorely Jane Burt, Barones Sandip Verma, Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett ve Ayfer Orhan, BTKD geçen dönem başkanı Maviş Fuchs, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal'inde aralarında yer aldığı çok sayıda 100'ün üzerinde kişi katıldı.

KADINLARA FIRSAT VERİLSE DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜR

Servet Hassan, Türk kadınının dünyada lider pozisyona erişmede başarı sağladığını ve toplumun her köşesinde fark yarattığını bunu da büyük ölçüde Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşüne borçlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ümit Yalçın'ın eşi Sefire Gül Yalçın, kadınlara eşit fırsatlar tanınması halinde dünya ekonomisinin büyüyeceğini söyledi. Büyük Britanya Parlamentosu'na seçilen ilk Müslüman kadın milletvekili olan Yasmin Qureshi ise kadınların bir çok sorunla mücadele ettiğini ancak Müslüman kadınların daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:25 

Dünya Kadınlar Günü, İngiltere, Güncel
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