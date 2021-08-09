Türk kadınlarına hakaret eden Afgan'a tepki gösteren Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını sildi

Geçtiğimiz hafta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin faturaların Türk vatandaşlarına göre daha pahalı yapmak istediklerini söylemişti.

HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Bir Afgan sosyal medya kullanıcısı da Tanju Özcan'ın bu sözlerine tepki göstererek "Sen bize diyorsun ki 'geride kalan, eğitimsiz'. Sizin ülkenizde gençler hangi halde? Gece gündüz akşama kadar Bigo'da göğüslerini göstererek para kazanan sizin genciniz değil mi? 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak Google'e Bigo live Türkiye diye yaz. Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozmuşlarsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar. 1000 tane cami var Türkiye'de namaz kılan var mı? Niye bu kadar ayrımcılık ya?" dedi.

AKALIN: BU GİDİŞE KİM DUR DİYECEK?

Şarkıcı Demet Akalın, Afgan gencin videosuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın yaptığı paylaşımda "Bu gidişe kim dur diyecek? İş namusumuza kadar geldi. Gerçekten iğreti oluyoruz hepimiz!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADI GEÇİNCE HEMEN SİLDİ

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz Sel, Akalın'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sanırım sorunun muhatabı sizsiniz" diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Mısra Öz'ün yanıtı sonrası Demet Akalın'ın paylaşımı sildiği görüldü.

İşte o paylaşımlar;