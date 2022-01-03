Üye Girişi
Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı

03.01.2022 20:44

Türk kadınlarına hakaret ederek tecavüz tehdidinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yerleri tespit edilerek yakalandı.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

İĞRENÇ İFADELER

Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

YAKALANDILAR

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Hakaret, Suriye, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:44 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı
20:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 20:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement