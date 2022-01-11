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Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi

11.01.2022 23:31

Türk kadınlarına hakaret ederek tecavüz tehdidinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yerleri tespit edilerek yakalandı. 2 şahıs da işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

İĞRENÇ İFADELER

Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı. 2 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

VALİLİK: GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Aydın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden Türk milleti hakkında, galiz ifadeler kullandıkları tespit edilen, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında Valiliğimizce derhal bir inceleme başlatılmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde 2 Ocak 2022 tarihinde iki şüpheliden biri İzmir ilinde, diğeri ise Aydın ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu yabancıların, 3 Ocak 2022 tarihinde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari iş ve işlemleri yapılmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen söz konusu yabancı uyruklu 2 kişinin, 5 Ocak 2022 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezi'nce ülkelerine geri dönüş işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye, Hakaret, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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