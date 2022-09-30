Türk kahvesi demleme şampiyonu Koray Erdoğdu'dan kahve tutkunlarına tavsiyeler - Son Dakika
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Türk kahvesi demleme şampiyonu Koray Erdoğdu'dan kahve tutkunlarına tavsiyeler

30.09.2022 13:06

Türk kahvesi demleme yarışmalarında Türkiye'de ve dünyada dereceleri bulunan Koray Erdoğdu, en iyi Türk kahvesinin cezvede yapıldığını belirterek, "Soğuk suyla demlenmez. Türk kahvesi ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor.

Türk kahvesi demleme yarışmalarında Türkiye'de ve dünyada dereceleri bulunan Koray Erdoğdu, en iyi Türk kahvesinin cezvede yapıldığını belirterek, "Soğuk suyla demlenmez. Türk kahvesi ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun çözüm noktası da sıcak suyla ya da oda sıcaklığında başlamak." dedi.

Erdoğdu, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla AA muhabirine, Türk kahvesi pişirmenin püf noktalarına ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye 2014 Barista Şampiyonası ile 2014, 2017, 2018 ve 2019 Cezve/İbrik Şampiyonası birinciliği bulunan Koray Erdoğdu, 14 yıllık kahve tutkusunun nasıl başladığını anlattı.

Yurt dışındaki yarışmalarda güzel tecrübeler edindiğini belirten Erdoğdu, hedefinin nitelikli kahve piyasasında göz ardı edildiğini düşündüğü Türk kahvesinin, hak ettiği değeri kazanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Erdoğdu, Türk kahvesi içenlerin 35 olan yaş ortalamasını aşağıya çekmek gerektiğini kaydederek, "Türk kahvesi bizim topraklarımızdan çıkma bir demleme metoduyla yapılıyor. Sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Son 6-7 yıldır sadece Türk kahvesi üzerinde çalıştığını aktaran Erdoğdu, "Benim için Türk kahvesi bir tutku, aşk." dedi. Erdoğdu, Türk kahvesini anlatmaya devam edeceğini, hedefinin dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu ifade etti.

Türk kahvesi pişirmenin püf noktaları

Türk kahvesinin pişirilmesine ilişkin incelikleri anlatan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Türk kahvesi soğuk suyla demlenmez. Türk kahvesi ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun çözüm noktası da sıcak suyla ya da oda sıcaklığında başlamak. Mümkün olduğunca kahveyi taze öğütmek önemli. Eve günlük ya da haftalık tükettiğiniz kadar kahveyi almak gerekiyor. Çünkü Türk kahvesi ince öğütüldüğü için havayla çok fazla temas ediyor, bu da hızlı şekilde bayatlamasına neden oluyor. O yüzden minimum miktarda alıp taze kahve olarak içmek gerekiyor. Cezveye önce kahveyi sonra suyu koymak gerekiyor. Önce su sonra kahve konulması yanlış. Tam çözülme olmuyor, topaklanmaya neden oluyor, kahvenin tat ve aroması ortaya çıkmıyor. Cezvenin içine koyduğunuzda çırparak değil yavaşça dairesel hareketlerle karıştırmanız gerekiyor. Ocağın üstünde demlenirken hiçbir şekilde müdahale bulunulmaması gerekiyor. Çok fazla ısıya maruz kalırsa acılaşma olacak, çok kısa süreli demlerseniz olgunlaşmamış bir tat ortaya çıkacak o yüzden 45 saniye ile 1 dakika, maksimum 2 dakika aralığında kahveyi demlemek gerekiyor.

En iyi Türk kahvesi cezvede çıkıyor. Otomatik Türk kahvesi makinalarda ısı kontrolünü sağlayamıyorsunuz, kapalı bir hazne, tuşa basıyorsunuz sadece kahveyi koyuyorsunuz, bu da demlemenin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu belli etmiyor. Cezve en iyi yöntem çünkü koyduğunuz suyun sıcaklığını, gramajını görebiliyorsunuz, zamanı dengeleyebiliyorsunuz."

Göz kararı değil teraziyle ölçülmeli

Türk kahvesinin kesinlikle sade içilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, kahvenin içine giren bütün katkı maddelerinin tadı bozduğunu kaydetti.

Kahvenin göz kararı yapılmasının yanlış olduğunu, bir mutfak terazisiyle iyi bir kahve yapılabileceğini dile getiren Erdoğdu, "9 gram kahve, 70 miligram su kullanmanız gerekiyor. Fincanın ölçüsüne göre bu oranlar değişebilir. Suyun sıcaklığı da 70 santigrat derece olacak. Sadece cezvenin içinde kahve ve su birleştiğinde karıştırmak gerekiyor." dedi.

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Anadolu'nun kültürel mirası 'Türk kahvesi' geleceğe taşınıyor Anadolu'nun kültürel mirası 'Türk kahvesi' geleceğe taşınıyor YERDE BULUP BESLEDİĞİ EBABİL YANINDAN AYRILMIYOR YERDE BULUP BESLEDİĞİ EBABİL YANINDAN AYRILMIYOR
Kaynak: AA

Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk kahvesi demleme şampiyonu Koray Erdoğdu'dan kahve tutkunlarına tavsiyeler - Son Dakika

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